Кейт Бланшетт назвала Вайнштейна «хищником»

В недавнем интервью Variety лауреат премий «Оскар», BAFTA и «Золотой глобус», 48-летняя Кейт Бланшетт , припомнила нескромные предложения скандально известного голливудского кинодеятеля Харви Вайнштейна . Артистка назвала его хищником и заявила, что никогда бы не сделала то, о чем он ее просил, но раскрывать подробности этого диалога не стала.

Известно, что австралийка неоднократно сотрудничала с продюсером. Среди их совместных работ значатся картины «Кэрол», «Авиатор» и «Талантливый мистер Рипли». Кинодива выразила надежду на то, что такие люди, как он, будут наказаны по закону, в частности, заключены под стражу.