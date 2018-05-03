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Кейт Бланшетт назвала Вайнштейна «хищником»
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Кейт Бланшетт назвала Вайнштейна «хищником» 

WomanHit.ru 53 минуты назад
Фото: WomanHit.ru
В недавнем интервью Variety лауреат премий «Оскар», BAFTA и «Золотой глобус», 48-летняя Кейт Бланшетт, припомнила нескромные предложения скандально известного голливудского кинодеятеля Харви Вайнштейна. Артистка назвала его хищником и заявила, что никогда бы не сделала то, о чем он ее просил, но раскрывать подробности этого диалога не стала.
Известно, что австралийка неоднократно сотрудничала с продюсером. Среди их совместных работ значатся картины «Кэрол», «Авиатор» и «Талантливый мистер Рипли». Кинодива выразила надежду на то, что такие люди, как он, будут наказаны по закону, в частности, заключены под стражу.
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