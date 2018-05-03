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Творческая встреча с актером Сергеем Маховиковом прошла в клубе на Юннатов
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Творческая встреча с актером Сергеем Маховиковом прошла в клубе на Юннатов 

Управа района Савеловский города Москвы 51 минуту назад
В клубе культуры и эстетики «Родничок» на улице Юннатов устроили творческую встречу с известным актером Сереем Маховиковым. Об этом рассказали в администрации учреждения.
— Сергей Маховиков — актер, режиссер, поэт, писатель, автор музыки и песен к нескольким телевизионным фильмам. Он получил заслуженное зрительское признание после выхода на экраны в 2004 году картины «Слепой», где сыграл главную роль и выступил как сорежиссер. На встрече гости увидели фильм с его участием «Наркомовский обоз», — пояснил представитель администрации.
Адрес «Родничка»: ул. Юннатов, д. 17/2. (мю)
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