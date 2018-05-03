Творческая встреча с актером Сергеем Маховиковом прошла в клубе на Юннатов

В клубе культуры и эстетики «Родничок» на улице Юннатов устроили творческую встречу с известным актером Сереем Маховиковым . Об этом рассказали в администрации учреждения.

— Сергей Маховиков — актер, режиссер, поэт, писатель, автор музыки и песен к нескольким телевизионным фильмам. Он получил заслуженное зрительское признание после выхода на экраны в 2004 году картины «Слепой», где сыграл главную роль и выступил как сорежиссер. На встрече гости увидели фильм с его участием «Наркомовский обоз», — пояснил представитель администрации.

Адрес «Родничка»: ул. Юннатов, д. 17/2. (мю)