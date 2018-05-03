Побег из ада: история бунта в Собиборе

Память о героях: 3 мая в прокат выходит фильм «Собибор» — о единственном успешном за годы войны побеге из нацистского концлагеря. Режиссером и исполнителем главной роли стал Константин Хабенский . Корреспондент «МИР 24» Максим Драгнев вспомнил историю этого подвига.

Им обещали работу на мармеладной фабрике, а привозили на убой. Эшелонами.

Нацисты убили в Собиборе 250 тысяч человек. В основном, евреев. Сжигали и травили. Чтобы заглушить крики, во время казни выпускали гусей. А за попытки бегства расстреливали.

Фильм — о единственном удачном побеге из Собибора. Об Александре Печерском , советском лейтенанте, который организовал бунт заключенных. Главную роль сыграл Константин Хабенский.

«Это необязательно воспоминания героев, это воспоминания их современников. Мне очень важны и очень нравятся эти вкусные подробности, детали, шероховатости, маленькие фрагменты памяти, которые остаются на всю жизнь», — рассказывает Хабенский.

Создатели ленты старались рассказать историю восстания точно, почти документально. Не упустить ни одной детали. Как, например, рубашка Печерского.

«Муза восстания, голландская девушка по имени Люка, подарила ее Александру Печерскому 14 октября 1943 года в лагере смерти Собибор, в день восстания, сказав, что это рубашка ее отца и что если он наденет ее, ему будет сопутствовать удача», — отметил председатель правления фонда Александра Печерского Илья Васильев

Вырваться из Собибора было немыслимо: три ряда колючей проволоки под напряжением, часовые на вышках, ров с водой, дальше — минные поля. Но это удалось четырем сотням заключенных.

«Это какой нужно иметь стержень внутри, какую нужно иметь волю, чтобы в таких нечеловеческих условиях это все осуществить и вообще желать этого!» — говорит внучка Александра Печерского Наталья Ладыченко.

Сохранились видео с Александром Печерским — вместе с бывшими узниками вспоминают побег.

Семену Розенфельду 95 лет. Он до сих пор точно помнит слова, сказанные лейтенантом в ночь перед бунтом.

«Ты топором человека убить сможешь? Я говорю, если нужно для дела, смогу», — вспоминает бывший узник лагеря.

Награду Орден мужества Печерский получил спустя 28 лет после смерти. И только буквально на днях в Ростове-на-Дону установили бюст героя.

Улицы имени Печерского есть и на Украине, и в Израиле. Фильм о Собиборе покажут и в США. Чтобы люди по сторону океана помнили, какой ад можно создать человеческими руками.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ