В Берлине в День Победы покажут фильм «Собибор»

Фильм Хабенского основан на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти «Собибор». Его возглавил советский офицер Александр Печерский

"В День Победы в кинотеатре Zoo Palast (Берлин) состоится премьерный показ фильма о единственном успешном побеге из концлагеря во время Второй мировой войны — «Собибор». Фильм представит актер и режиссер Константин Хабенский, актеры Филипп Рейнхардт (фильмы «Жених», «Сталинград»), Дирк Мартенс (фильмы «Белый Тигр», «Матч») и Максимильян Дирр (сериалы «Корона», «Свадьба»)" — говорится в сообщении пресс-службы.

В работе над фильмом принимали участие актеры и кинематографисты из России, Литвы, Франции, Германии, Польши, а сама лента снята на пяти языках — русском, польском, немецком, нидерландском и идише. Компания KinoKartina.TV выступила прокатчиком и организатором премьеры в Берлине.

Мировая премьера фильма состоялась 23 апреля в Варшаве. Для первого российского показа 24 апреля выбрали родной город главного героя фильма Александра Печерского — Ростов-на-Дону. В большой прокат картина вышла 3 мая.