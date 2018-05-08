В Берлине в День Победы покажут фильм «Собибор» 

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Премьера фильма Константина Хабенского «Собибор» состоится в Берлине 9 мая, сообщает пресс-служба проекта.
Фильм Хабенского основан на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти «Собибор». Его возглавил советский офицер Александр Печерский.
"В День Победы в кинотеатре Zoo Palast (Берлин) состоится премьерный показ фильма о единственном успешном побеге из концлагеря во время Второй мировой войны — «Собибор». Фильм представит актер и режиссер Константин Хабенский, актеры Филипп Рейнхардт (фильмы «Жених», «Сталинград»), Дирк Мартенс (фильмы «Белый Тигр», «Матч») и Максимильян Дирр (сериалы «Корона», «Свадьба»)" — говорится в сообщении пресс-службы.
В работе над фильмом принимали участие актеры и кинематографисты из России, Литвы, Франции, Германии, Польши, а сама лента снята на пяти языках — русском, польском, немецком, нидерландском и идише. Компания KinoKartina.TV выступила прокатчиком и организатором премьеры в Берлине.
Главную роль в «Собиборе» исполнил Константин Хабенский, выступивший впервые как режиссер. В картине также снимались Кристофер Ламберт, Фелисе Янкелль, Михалина Ольшанская, Филипп Рейнхардт, Мария Кожевникова, Гела Месхи и другие. Продюсерами фильма выступили Эльмира Айнулова, Глеб Фетисов и Мария Журомская. Его выход приурочен к 75-й годовщине восстания узников лагеря смерти, располагавшегося на территории Польши.
Мировая премьера фильма состоялась 23 апреля в Варшаве. Для первого российского показа 24 апреля выбрали родной город главного героя фильма Александра Печерского — Ростов-на-Дону. В большой прокат картина вышла 3 мая.
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