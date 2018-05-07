В Чехии премьера фильма «Собибор» прошла с аншлагом 

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Картину Константина Хабенского «Собибор» о восстании в концлагере на территории Польши в 1943 году показали в Праге, премьера прошла с аншлагом, сообщает пресс-служба проекта.
Фильм Хабенского основан на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти «Собибор». Его возглавил советский офицер Александр Печерский.
"Вчера, 6 мая, в Праге состоялась премьера российского фильма «Собибор». Картину в чешском кинотеатре «Длабачов» представил режиссер и исполнитель главной роли Константин Хабенский. Премьерный показ «Собибора» прошел с аншлагом. Билеты были распроданы за неделю до мероприятия, на которое собрались ветераны Великой Отечественной войны, учащиеся местных вузов и школ и обычные зрители", — говорится в сообщении пресс-службы.
Главную роль в «Собиборе» исполнил Константин Хабенский, выступивший впервые как режиссер. В картине также снимались Кристофер Ламберт, Фелисе Янкелль, Михалина Ольшанская, Филипп Рейнхардт, Мария Кожевникова, Гела Месхи и другие. Продюсерами фильма выступили Эльмира Айнулова, Глеб Фетисов и Мария Журомская. Его выход приурочен к 75-й годовщине восстания узников лагеря смерти, располагавшегося на территории Польши.
Мировая премьера фильма состоялась 23 апреля в Варшаве. Для первого российского показа 24 апреля выбрали родной город главного героя фильма Александра Печерского — Ростов-на-Дону. В большой прокат картина вышла 3 мая, а 9 мая картину покажут в Берлине. Помимо Константина Хабенского в фильме снимались Кристофер Ламберт, Мария Кожевникова, Фелисе Янкелль, Михалина Ольшанская, Филипп Рейнхардт, Гела Месхи и другие.
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