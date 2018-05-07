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В Совете Европы прошел показ фильма «Собибор»
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В Совете Европы прошел показ фильма «Собибор» 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: Самарская газета
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Картину Константина Хабенского «Собибор» о восстании в концлагере на территории Польши в 1943 году показали в Совете Европы в Страсбурге накануне празднования годовщины победы над фашизмом, сообщает пресс-служба проекта.
Фильм Хабенского основан на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти «Собибор». Его возглавил советский офицер Александр Печерский.
"В Совете Европы в Страсбурге состоялся премьерный показ «Собибора» Константина Хабенского. Презентацию фильма… посетили генеральный секретарь международной организации Турбьерн Ягланд, а также руководители дипломатических миссий и европейских общественных организаций", — говорится в сообщении пресс-службы.
Кроме того, в Совете Европы по инициативе Фонда Печерского была организована выставка о Собиборе. Глава фонда Илья Васильев предложил представителям европейских стран принять резолюцию о признании особой значимости подвига Александра Печерского.
"Мы призываем Европарламент и другие европейские структуры утвердить день восстания, 14 октября, как особую общеевропейскую дату", — сказал Васильев, чьи слова приводит пресс-служба.
Мировая премьера фильма состоялась 23 апреля в Варшаве. Для первого российского показа 24 апреля выбрали родной город главного героя фильма Александра Печерского — Ростов-на-Дону. В большой прокат картина вышла 3 мая, а 9 мая картину покажут в Берлине. Помимо Константина Хабенского в фильме снимались Кристофер Ламберт, Мария Кожевникова, Фелисе Янкелль, Михалина Ольшанская, Филипп Рейнхардт, Гела Месхи и другие.
Фильм «Собибор» выходит при информационной поддержке МИА «Россия сегодня». МИА «Россия сегодня» — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА «Россия сегодня» представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
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