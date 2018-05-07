В Совете Европы прошел показ фильма «Собибор»

Фильм Хабенского основан на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти «Собибор». Его возглавил советский офицер Александр Печерский

"В Совете Европы в Страсбурге состоялся премьерный показ «Собибора» Константина Хабенского. Презентацию фильма… посетили генеральный секретарь международной организации Турбьерн Ягланд, а также руководители дипломатических миссий и европейских общественных организаций", — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, в Совете Европы по инициативе Фонда Печерского была организована выставка о Собиборе. Глава фонда Илья Васильев предложил представителям европейских стран принять резолюцию о признании особой значимости подвига Александра Печерского.

"Мы призываем Европарламент и другие европейские структуры утвердить день восстания, 14 октября, как особую общеевропейскую дату", — сказал Васильев, чьи слова приводит пресс-служба.