Ещё
Что стало с Диего Рамосом, сыгравшего Серхио в «Диком ангеле
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что стало с Диего Рамосом, сыгравшего Серхио в «Диком ангеле 

WDay.ru 49 минут назад
Фото: WDay.ru
Аргентинский актер с возрастом стал еще привлекательнее!
Диего Рамос стал известен в нашей стране сразу после премьеры сериала «Богатые и знаменитые» в 1997 году, где он сыграл жениха, а потом и супруга главной героини Наталии Орейро — Валерии. И, кстати, звали его персонажа тоже Диего. Через год актер, уже ставший кумиром миллионов девушек, снова появился на экране в паре с Орейро, но уже в «Диком ангеле». Помните, как его герой Серхио был безответно влюблен в Милли и даже пытался бороться за ее сердце с Иво (Факудно Арано)?
Потом мы в очередной раз увидели Диего Рамоса с Наталией Орейро в ленте «Только ты» в 2013-ом. А самые преданные поклонники актера смотрели и его работу в «Виолете» в этом же году. После секс-символ аргентинских сериалов пропал из виду… Но мы нашли его ленту в микроблоге и узнали, что нового произошло в его жизни.
1998 год  2017 год  Итак, сейчас Диего 45 лет и он… по-прежнему холост! В одном из интервью Рамос признался, что заводить семью уже и не планирует, тем более его окружают многочисленные племянники от двух родных братьев и сестры. Также, судя по соцсетям, актер проводит с ребятами много времени, но, кажется, живет один с большим черным псом. С ним же он ходит на тренировки и отдыхает на пляже.
Нельзя не отметить и внешность звезды сериалов: с возрастом он нисколько не потерял привлекательности, даже наоборот стал выглядеть еще лучше. К тому же Диего стал ярым спортсменом, о чем можно судить по его накаченному телу, которое ему явно нравится показывать своим подписчикам.
Что касается работы, то в последнее время Рамос много играет в театральных постановках. Хотя и в кино он появляется. Его последней работой стала втростепенная роль в сериале «Уравнение Бога».
Смотрите больше фотографий Диего в нашей галереи.
Как сейчас выглядит Валерия Лорка, сыгравшая Марту в «Диком ангеле»
15 звезд со странными вторыми именами, которые они скрывают
Читайте также:
WDay.ru: последние новости
Данила Козловский о сексе на камеру с Ольгой Зуевой Ингеборга Дапкунайте встала за торговый прилавок на рынке 60-летняя Шэрон Стоун раскрыла секрет идеальной фигуры
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рыба выскочила из тарелки и напугала людей
Куда исчезают дети-актеры
«Собибор»: важная историческая правда
Что стало с актерами «Санта Барбары»30
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы68
Видео
01:00
Рыба выскочила из тарелки и напугала людей
Рестораны
02:16
«Мир Дикого Запада» продлят на третий сезон
ТВ
02:37
Фильм Данилы Козловского покажут в Швейцарии
Кино
05:17
5 ролей, которые могли достаться другим актерам
Кино
02:59
Крачковская отобрала роль у конкуренток
Кино
14:14
Куда исчезают дети-актеры
Кино
04:57
Киноляпы, которые специально оставили в фильмах
Кино
06:22
Как живут скромные миллионеры Голливуда
Кино
02:59
Советских актрис в бане чуть не обварило кипятком
Кино
02:16
Вышел новый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение