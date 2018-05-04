В кинотеатре на Люблинской в День Победы покажут военные фильмы

Праздничную программу с показом военных советских фильмов организуют в кинотеатре «Молодежный», который находится в районе Текстильщики, 9 мая. Как рассказала методист-администратор по бесплатным благотворительным проектам кинотеатра Анна Болдырева, зрители в этот день увидят фильмы «Два бойца», «Сын полка», «А зори здесь тихие».

— С самого утра, с 9.30, в кинотеатре будет работать полевая кухня. Гостям представят два киноблока: «Фильмы, опаленные войной» в большом зале и «Любимые фильмы о войне» в малом зале, — сказала Анна Болдырева.

Напомним, что кинотеатр «Молодежный» находится по адресу улица Люблинская, 11. (мю)