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Показ фильма «Помни имя свое» прошел в Центральной библиотеке Щербинки
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Показ фильма «Помни имя свое» прошел в Центральной библиотеке Щербинки 

Администрация городского округа Щербинка 35 минут назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: архив
Показ фильма Сергея Колосова «Помни имя свое» прошел 3 мая в Центральной библиотеке городского округа Щербинка.
Как сообщили на сайте учреждения, сеанс состоялся в рамках программы «Киноклуба большой Москвы». Перед показом зрители смогли посмотреть видео-лекцию куратора проекта культуролога Сергея Сидоренко. Программа составлена специально ко Дню Победы.
Действие фильма «Помни имя свое» разворачивается во время Второй мировой войны. В центре внимания семейная трагедия — разлука малолетнего сына с матерью.
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