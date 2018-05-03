Показ фильма «Помни имя свое» прошел в Центральной библиотеке Щербинки

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Показ фильма Сергея Колосова «Помни имя свое» прошел 3 мая в Центральной библиотеке городского округа Щербинка.

Как сообщили на сайте учреждения, сеанс состоялся в рамках программы «Киноклуба большой Москвы». Перед показом зрители смогли посмотреть видео-лекцию куратора проекта культуролога Сергея Сидоренко . Программа составлена специально ко Дню Победы.

Действие фильма «Помни имя свое» разворачивается во время Второй мировой войны. В центре внимания семейная трагедия — разлука малолетнего сына с матерью.