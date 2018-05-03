Минкультуры просит прокатчика перенести дату релиза мультфильма «Распрекрасный принц»

"В связи с поступлением в Минкультуры России двух заявлений о выдаче прокатного удостоверения с планируемой датой начала показа фильма на территории Российской Федерации: «24.05.2018» и на основании пункта 13 Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм,

Минкультуры уведомляет о необходимости проведения переговоров о согласовании очередности начала показа фильма на территории РФ", — говорится в письме.

Переговоры, как отмечается, необходимо провести с кинокомпанией «СТВ», планирующей премьеру мультфильма «Садко» также на 24 мая. Минкультуры постановило уведомить его об итоговом решении по новым датам начала показов «Садко» и «Распрекрасного принца» в течение 15 рабочих дней. В ведомстве подтвердили ТАСС отправку письма.