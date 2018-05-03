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Минкультуры просит прокатчика перенести дату релиза мультфильма «Распрекрасный принц»
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Минкультуры просит прокатчика перенести дату релиза мультфильма «Распрекрасный принц» 

ТАСС 33 минуты назад
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Министерство культуры РФ уведомило прокатчика американского мультфильма «Распрекрасный принц», компанию «Вольгафильм», согласовать дату его выхода в прокат, поскольку на ту же дату планировался релиз мультфильма российского производства «Садко». Это следует из письма, имеющегося в распоряжении ТАСС, на имя генерального директора «Вольгафильм» Сергея Спиридонова за подписью директора департамента кинематографии Минкультуры Ольги Любимовой.
"В связи с поступлением в Минкультуры России двух заявлений о выдаче прокатного удостоверения с планируемой датой начала показа фильма на территории Российской Федерации: «24.05.2018» и на основании пункта 13 Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм,
Минкультуры уведомляет о необходимости проведения переговоров о согласовании очередности начала показа фильма на территории РФ", — говорится в письме.
Переговоры, как отмечается, необходимо провести с кинокомпанией «СТВ», планирующей премьеру мультфильма «Садко» также на 24 мая. Минкультуры постановило уведомить его об итоговом решении по новым датам начала показов «Садко» и «Распрекрасного принца» в течение 15 рабочих дней. В ведомстве подтвердили ТАСС отправку письма.
Это уже не первый перенос релиза проектов компании «Вольга». В январе Минкультуры за день до премьеры перенесло релиз картины «Приключения Паддингтона 2» по причине того, что она совпала «с датой, зафиксированной в ранее выданном прокатном удостоверении на иной фильм». В январе министр культуры РФ Владимир Мединский сообщал, что ведомство будет выдавать прокатные удостоверения с фиксированной датой релиза, однако в случае совпадения дня выхода в прокат российского «фильма-события» и зарубежного блокбастера, Минкультуры готово изменить дату релиза западных лент.
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