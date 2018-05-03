6 знаковых ролей Данилы Козловского

Сегодня 33-й день рождения отмечает Данила Козловский . Вздыхать по «легенде 17» и главному «тренеру» страны можно бесконечно, но уверены, лучший подарок для актера — успех его фильмов. Предлагаем вспомнить картины, в которых от вида Данилы сердце начинает биться чаще.

Макс, «Духless»

Прожигатель жизни Макс цепляет с первого кадра. У него есть все, о чем может мечтать мужчина в его возрасте (29 лет): блестящая карьера, роскошные дома и автомобили, успех у женщин. Но со временем он понимает, что это все — пустое, и не принесет ему настоящего счастья.

Кадр из фильма «Духless»

Наблюдать за эволюцией героя в исполнении Данилы Козловского и не влюбиться в него — задача практически невыполнимая.

Алексей Гущин, «Экипаж»

Согласитесь, профессия пилота всегда ассоциируется с чем-то невероятно романтичным. А когда этот пилот еще и немного супергерой, способный поднять самолет в воздух и посадить в самых невероятных условиях, уровень уважения и восхищения возрастает в разы.

Кадр из фильма «Экипаж»

Так что, Даниле Козловскому очень повезло с ролью. Ну или режиссеру с Козловским. Тут уж, как посмотреть.

Валерий Харламов, «Легенда №17»

В одном из интервью Данила признался, что рыдал над сценарием «Легенды №17». А мы в свою очередь не скрываем, что рыдали над фильмом и мечтали расцеловать Харламова-Козловского после блестящей победы над канадцами.

Кадр из фильма «Легенда №17»

Эхх..таких бы самоотверженных игроков в нашу футбольную сборную: Чемпионат мира ведь на носу!

Князь Владимир, «Викинг»

Данила — почти как Сергей Безруков, настолько универсален, что может одинаково блестяще сыграть и травести-диву и Великого русского Князя. Роль последнего актер примерил в «Викинге» и, надо отметить, был весьма убедителен.

Кадр из фильма «Викинг»

Слоганом картины стала фраза: «Тебе нужно увидеть, чтобы поверить». Предлагаем последовать этому совету.

Люся/Дима, «Весельчаки»

«Когда еще выпадет такой шанс — побрить ноги, натянуть колготки, надеть женское платье, встать на каблуки и спеть Casta Diva? Это очень полезные для актерского организма встряски, они могут тебя как следует растормошить, и я обеими руками за. Вопрос всегда в одном: в содержании и качестве»,

— рассказывал Данила о своем участии в картине «Весельчаки» в одном из интервью.

Кадр из фильма «Весельчаки»

Пожалуй, здесь и добавить нечего. Только сразу после «Викинга» не смотрите, есть риск испытать культурный шок.

Злодей-альбинос Акана, «Хардкор»

Случаи, когда Козловскому приходилось играть отрицательных персонажей, можно пересчитать по пальцам. Причем сам актер не имеет ничего против злодеев и с удовольствием бы сыграл какого-нибудь мерзавца.

«Несколько раз мне предлагали что-то отрицательное, но это были не злодеи, а какие-то идиоты, зачем они мне? Злодея я не испугаюсь, только дайте. Не побоюсь, что эта нехорошая роль повредит моему лучезарному имиджу. Не испугался же я «Весельчаков», согласился почти не раздумывая»,

— рассказывал Данила журналистам.

Кадр из фильма «Хардкор»

Одной из самых ярких отрицательных ролей актера стала роль злодея-альбиноса Акана в «Хардкоре». И, кажется, это единственный раз, когда герой Козловского вызывал отвращение и откровенно раздражал. И не говорите, что не испытывали похожие чувства.