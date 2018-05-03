А что если бы диснеевские принцессы превратились в кошек

Пожалуй, только ленивый художник не перерисовывал диснеевских принцесс на свой лад, представляя их то в образах пышнотелых дам, то делая героинями фильмов ужасов, а то и вовсе превращая сказочных красавиц в сексуальных пинап-девчонок с обложки журнала для взрослых.

Российская иллюстратор Виктория Кошелева представила более невинную фантазию. Она нарисовала принцесс Диснея в образах кошечек. Получилось довольно мило.

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Ранее «Ридус» рассказывал, как одна художница нарисовала диснеевских принцесс дамами с пышными формами, намекнув, что жизнь далека от сказки.

Другой художник пофантазировал на тему «А что если бы диснеевские принцессы снимались в фильмах ужасов», и нарисовал довольно пугающие иллюстрации.

А ещё один фантазёр и вовсе поместил сказочных красавиц на обложку журнала Playboy в соответствующих сексуальных нарядах.