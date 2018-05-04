Принцессы Disney в образе кошечек: такого вы еще не видели

Российский иллюстратор Виктория Кошелева предложила еще один вариант «преображения» диснеевских принцесс — в виде довольно милых кошечек. Результаты такого полета фантазии собрал «360». Спящая красавица Источник фото: yavi.pro Русалочка Источник фото: yavi.pro Тиана Источник фото: yavi.pro Покахонтас Источник фото: yavi.pro Жасмин Источник фото: yavi.pro Белль Источник фото: yavi.pro Французская художница Шарлотта Лебретон воплощает образы известных киноперсонажей в виде выразительных анимированных 3D портретов.