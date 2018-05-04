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Принцессы Disney в образе кошечек: такого вы еще не видели
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Принцессы Disney в образе кошечек: такого вы еще не видели 

360tv.ru 58 минут назад
Фото: 360tv.ru
Российский иллюстратор Виктория Кошелева предложила еще один вариант «преображения» диснеевских принцесс — в виде довольно милых кошечек. Результаты такого полета фантазии собрал «360».
Спящая красавица
Источник фото: yavi.pro  Русалочка
Источник фото: yavi.pro  Тиана
Источник фото: yavi.pro  Покахонтас
Источник фото: yavi.pro  Жасмин
Источник фото: yavi.pro  Белль
Источник фото: yavi.pro  Французская художница Шарлотта Лебретон воплощает образы известных киноперсонажей в виде выразительных анимированных 3D портретов.
360tv.ru: последние новости
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