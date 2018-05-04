Принцессы Disney в образе кошечек: такого вы еще не видели 

Российский иллюстратор Виктория Кошелева предложила еще один вариант «преображения» диснеевских принцесс — в виде довольно милых кошечек. Результаты такого полета фантазии собрал «360».
Спящая красавица
Источник фото: yavi.pro Русалочка
Источник фото: yavi.pro Тиана
Источник фото: yavi.pro Покахонтас
Источник фото: yavi.pro Жасмин
Источник фото: yavi.pro Белль
Источник фото: yavi.pro Французская художница Шарлотта Лебретон воплощает образы известных киноперсонажей в виде выразительных анимированных 3D портретов.