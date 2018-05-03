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В Эрарте покажут костюмы и артефакты из фильма «Трудно быть богом» Германа-старшего
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В Эрарте покажут костюмы и артефакты из фильма «Трудно быть богом» Германа-старшего 

Собака 25 минут назад
Фото: Собака
8 июня в Эрарте откроется выставка костюмов и артефактов фантастического фильма Алексея Германа-старшего «Трудно быть богом» по одноименной повести братьев Стругацких. На экспозиции покажут костюмы жителей Арканара, их оружие, музыкальные инструменты, предметы интерьера и декорации со съемочных площадок, а также эскизы к фильму и архивные фотографии со съемок.
Фотограф Сергей Аксенов по заданию режиссера полгода снимал в музейных собраниях и фондах картины, документы, рисунки, гравюры — визуальный материал позднего Средневековья. В результате вся режиссерская комната от пола до потолка была увешана фотографиями образов эпохи масштабом 10 х 15. В первое полугодие подготовительной работы вся команда вооружилась альбомами с репродукциями, собиралась на просмотры фильмов. Сергей Коковкин, создавший оружие, музыкальные инструменты, игрушки и многочисленные мелочи, вроде эротических картинок и статуэток, подчеркивает, что у каждого предмета в фильме есть строго определенная функция, и для красоты ничего не делалось.
Фильм «Трудно быть богом» — шестая и последняя работа Алексея Германа-старшего. Почти 15 лет он работал над картиной, но так и не успел закончить. Режиссер скончался на 75-м году жизни, 21 февраля 2013 года. Фильм закончили его сын Алексей Герман-младший и вдова Светлана Кармалита.
Фото: Сергей Аксенов
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