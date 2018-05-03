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Тест: помните ли вы фильм «Девчата»
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Тест: помните ли вы фильм «Девчата» 

Рамблер 17 минут назад
Фото: Кадр из фильма "Девчата"
Фильм "Девчата" вышел в далеком 1962 году. Первоначально комедии была присвоена третья прокатная категория — руководители, принимавшие решение, не слишком высоко оценили картину, посчитав ее "чересчур бытовой и мелковатой". Но зрители решили иначе. В год премьеры комедию режиссера Юрия Чулюкина посмотрели почти 35 миллионов человек.
С тех пор сменилось не одно поколение зрителей, а фильм все еще остается одним из любимых и цитируемых. В 1990-е годы Светлана Дружинина, сыгравшая в фильме роковую красотку Анфису, поделилась в одном из интервью мыслью снять ремейк картины, но пока не осуществила задуманное.
Мы вспомнили любимые цитаты из нестареющей классики и предлагаем вам пройти тест.
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