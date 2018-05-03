Иди и смотри: в Петербурге бесплатно покажут картины Элена Климова

В честь 85-летия режиссера Элена Климова — автора легендарных картин «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен» и «Иди и смотри», в кинотеатре «Родина» покажут ретроспективу его фильмов.

Раписание сеансов выглядит так:

12 мая в 10:30 — «Агония» (2 серии) 13 мая в 10:30 — «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен» 14 мая в 10:30 — «Иди и смотри» (2 серии) 15 мая в 10:30 — «Похождения зубного врача» 16 мая в 10:30 — «Спорт, спорт, спорт»

Вход на все показы свободный, более подробно о сеансах можно узнать здесь. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.