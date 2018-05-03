Минкультуры изменило прокатную сетку из-за российского мультфильма

Минкультуры снова пролоббировало изменения в прокатной сетке из-за отечественного мультфильма «Садко», который выходит на экраны 24 мая. Ранее на этой же дате стоял канадско-американский мюзикл «Распрекрасный принц» компании «Вольга». Прокатчику отправили письмо с предложением поменять дату релиза.

В Минкульте ссылаются на правила выдачи прокатных удостоверений, где сказано, что если в одну дату выходят фильмы схожие по жанру и рассчитанные на одного и того же зрителя, дистрибьютерам предлагают провести переговоры и решить между собой, кому подвинуться. Вот что говорит о механизме регулирования кинокритик Егор Москвитин

Егор Москвитин кинокритик «Если смотреть другие премьеры, которые назначены на этот день, то это новые „Звездные войны“, но при этом эти „Звездные войны“ предназначены только для тех, кому есть 13 лет и старше. Самую младшую аудиторию, на которую, судя по всему, рассчитаны оба мультфильма, „Звездные войны“ не затрагивают, так что, действительно, для прокатчиков мультфильма польза от переноса будет. Что касается того, насколько это все целесообразно в какой-то долгосрочной перспективе или логично, то, конечно, чистая и честная конкуренция была бы гораздо предпочтительнее, в том числе и для наших аниматоров. Как раз именно российская анимация является той частью нашего кинематографа, которая, наверное, меньше всего нуждается в какой-то протекции, потому что наши мультфильмы хорошо идут и в зарубежном прокате и пользуются спросом на западном телевидении. Это, например, „Маша и Медведь“, „Фиксики“, „Смешарики“. Недавно вот впервые наш мультсериал попал на сервис Netflix , так что, наверное, эти протекционистские меры излишни».

Ранее компания «Вольга» оказалась в центре скандала, связанного с переносом даты релиза детского «Паддингтона», а затем с отзывом прокатного удостоверения у фильма «Смерть Сталина».