Данила Козловский рассказал, почему не решался брать Ольгу Зуеву на главную роль

Sobesednik.ru побывал на премьере фильма «Тренер» и узнал, с какими сложностями столкнулся новоиспеченный режиссер.

На экраны вышла долгожданная спортивная драма «Тренер», которая стала режиссерским дебютом Данилы Козловского . Один из самых востребованных современных актеров осуществил давнюю мечту. И сыграл в фильме главную роль — футболиста Юрия Столешникова

— Все началось с желания сыграть тренера, — рассказывает Данила Козловский. — Мне всегда было интересно наблюдать за тем, как ведет себя тренер во время игры. Это сверхэмоционально и драматично, особенно в опасные моменты, ведь он ничего не может сделать, чтобы повлиять на происходящее… Но никто из режиссеров не предлагал мне похожую роль. Рассказал о своей идее Паше Руминову (кинорежиссер и сценарист. — Авт.), с которым мы делали «Статус: Свободен» (первый продюсерский проект Козловского. — Авт.). Он прислал небольшой синопсис. И я понял, что из этого может родиться замечательная история. Развил ее до графоманского текста, который потом и вырос в полноценный сценарий.

Как говорит режиссер, то, что картина вышла в преддверии чемпионата мира по футболу — 2018, не совпадение. «Безусловно, мы хотели успеть ко времени, когда все ждут чемпионат мира, — продолжает Козловский. — Убедить зрителя пойти на фильм с очень болезненной темой для нашей страны не так-то просто. И снимать футбольные баталии сложно. Но если ты начинаешь что-то делать, надо отбросить страхи! Задумался над тем, что всегда непросто найти баланс между происходящим на поле и за его пределами: что заставляет игрока выкладываться на игре, любить, ненавидеть…»

Одна из основных линий «Тренера» — отношения между Юрием Столешниковым и его отцом ( Андрей Смоляков ). «С близкими людьми нам зачастую приходится сложнее всего, мы эмоционально зависим от родных, — говорит Козловский. — Мой герой и его отец постоянно конфликтуют, не могут найти общий язык. А когда сын добивается триумфа, отца уже рядом нет. Поэтому для Юрия его большая победа сопряжена с болью».

— Перед съемками мы встретились с Данилой и договорились, что называется, на берегу, — рассказывает Андрей Смоляков. — Обсудили сценарий, наши «родственные» связи, переживания и жизненные перипетии, через которые придется пройти нашим героям.

На премьеру Данила пришел вместе со своей девушкой Ольгой Зуевой . Модель и актриса сыграла в картине возлюбленную его героя. «Признаюсь честно, я долго не хотел утверждать Олю на эту роль, — улыбается Козловский. — Понимал, с каким предубеждением будут относиться к ней люди. Но и съемочная группа, и мои партнеры убеждали меня взять Олю. Дескать, она самая подходящая кандидатура. А я опасался лишних разговоров, сомневался. Но потом понял, что всех этих глупостей бояться нельзя, надо делать так, как сам считаешь нужным».

Козловский с Ольгой Зуевой, Ириной Горбачевой и Андреем Смоляковым// Фото: «Централ Партнершип»

Раздвоение

— Самое сложное — я должен был договориться с самим собой. Во мне боролись режиссер и актер. Ведь впервые рядом не было человека, который мог сказать: «Дань, это хорошо, а тут плохо. Здесь поправь, здесь сделай вот так». Бывало, я подбегал к монитору и ждал команды, что ко мне подойдет режиссер и скажет, как надо. Но в какой-то момент все встало на свои места. Когда знаешь, что хочешь создать, четко видишь цель, то сумеешь заразить команду и заставить поверить в твою идею, в наш успех. И тогда все получится!

Интересные факты

— Съемки длились 2,5 месяца — с 15 апреля по 5 июля 2017 года.

— Фильм был снят всего за 56 смен, что невероятно для такого масштабного проекта.

— Перед съемками актеры, сыгравшие футболистов, 1,5 месяца посвятили тренировкам.

Алан Гатагов. — Все игроки команды «Метеор» — актеры, умеющие профессионально играть в футбол, а также прославленные футболисты Дмитрий Сычев

— Еще до старта российского проката картина «Тренер» была продана более чем в 20 стран мира.