Евгений Писарев — режиссер с чувством юмора и стиля

В четверг, 3 мая, художественный руководитель Драматического театра имени А. С. Пушкина Евгений Писарев отметил день рождения. Но, несмотря на праздник, режиссер с утра до позднего вечера работал над постановкой нового спектакля «Влюбленный Шекспир». А в перерывах отвечал на многочисленные телефонные звонки с поздравлениями.

В числе первых его поздравила ведущая актриса Театра имени А. С. Пушкина Вера Алентова , о чем она рассказала «ВМ»:

— Я очень уважаю Евгения Александровича и утром отправила ему поздравление, — говорит Вера Валентиновна.

Актер Московского Художественного театра Дмитрий Дюжев считает Евгения Писарева своим театральным «крестным отцом».

— От всей души поздравляю с праздником своего друга, замечательного режиссера, который дал мне большую дорогу в мир Художественного театра — Евгения Писарева. В 2006 году Евгений Александрович предложил худруку МХТ Олегу Табакову поставить современную пьесу — «Примадонны», — рассказал Дмитрий Дюжев. — И порекомендовал меня в качестве исполнителя одной из главных ролей. В результате Олег Павлович пригласил меня стать артистом труппы Московского Художественного театра. Если же говорить о Писареве, то он обладает невероятным чувством юмора, стиля и настоящей, страстной любовью к театру. Даже драматургию он видит музыкально. Работать с ним — огромное удовольствие. Так что благодаря Евгению Писареву я вытянул свой счастливый билет. А спектакль «Примадонны» и по сей день идет на сцене Московского Художественного театра, и зритель с удовольствием на него ходит. А мы, актеры, задействованные в спектакле, с радостью играем в этой искрометной постановке.

Восходящая звезда театра и кино Таисия Вилкова — ученица Евгения Писарева. Скоро актрисе предстоит выйти на легендарную пушкинскую сцену в роли Виолы в спектакле «Влюбленный Шекспир». И сейчас, во время репетиций она выкладывается на все сто, чтобы не подвести своего учителя.

— Я счастлива, что Евгений Александрович взял меня на свой курс. Он не только замечательный педагог, прекрасный режиссер, но и очень хороший человек, — сказала «ВМ» Таисия Вилкова.

— Я хожу на все его премьеры, и мне нравится, что он делает в театре, — говорит он.

«ВМ» присоединяется к поздравлениям и желает Евгению Писареву новых успешных премьер.