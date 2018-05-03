Ещё
Джей Джей Абрамс и режиссёр «Молодой крови» снимут супергеройский фильм The Heavy
Далее:
Читайте также:
Ещё

Джей Джей Абрамс и режиссёр «Молодой крови» снимут супергеройский фильм The Heavy 

DTF.RU 44 минуты назад
Фото: DTF.RU
Хотя сейчас у продюсера уже есть несколько крупных проектов.
По информации издания Variety, постановщик Джулиус Эйвери, известный по фильму «Молодая кровь» и грядущей «Операции „Оверлорд“», которая привлекла внимание зрителей на фестивале CinemaСon, ведёт переговоры со студией Paramount о съёмках картины под названием The Heavy. Спродюсирует её Джей Джей Абрамс и его студия Bad Robot.
Подробности проекта пока неизвестны, однако источники СМИ описывают как нечто «прорывное» в жанре супергеройского кино. Сценарий фильма написал Дэниэл Кэйси, работавший над картиной «Родня» с Джеймсом Франко.
Студия планирует побыстрее запустить с The Heavy в полноценное производство и надеется начать съёмки уже в этом году.
Джулиус Эйвери
Полноценный режиссёрский дебют Джулиус Эйвери состоялся в 2013 году. Тогда постановщик снял ленту «Молодая кровь», в главных ролях которой сыграли Эван Макгрегор («Фарго», «Звёздные войны») и Алисия Викандер («Tomb Raider: Лара Крофт», «Из машины», «Агенты А. Н. К. Л.»). «Операция „Оверлорд“», в свою очередь, расскажет о зомби во времена Второй мировой войны, а премьера фильма запланирована на 25 октября.
Сам Абрамс сейчас занимается сразу несколькими крупными проектами. Продюсер работает над вторым сезоном «Мира Дикого Запада», фильмом «Миссия невыполнима: Последствия», грядущим сериалом «Касл Рок» по мотивам произведений Стивена Кинга и девятым эпизодом «Звёздных войн».
#кино
DTF.RU: последние новости
«Вы не готовы» — первые реакции на фильм «Мстители: Война бесконечности» Селин Дион выпустила клип с танцующим Дэдпулом — песня войдёт в саундтрек «Дэдпула 2» Исао Такахата: полная ретроспектива
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
10 звезд, которые выросли в нищете4
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы68
Куда исчезают дети-актеры
«Я далеко не святая!»: факты об Андрейченко
Что стало с актерами «Санта Барбары»30
Видео
01:00
Рыба выскочила из тарелки и напугала людей
Рестораны
02:16
«Мир Дикого Запада» продлят на третий сезон
ТВ
02:37
Фильм Данилы Козловского покажут в Швейцарии
Кино
05:17
5 ролей, которые могли достаться другим актерам
Кино
02:59
Крачковская отобрала роль у конкуренток
Кино
02:01
Памела Андерсон примет участие в российском шоу
ТВ
14:14
Куда исчезают дети-актеры
Кино
04:57
Киноляпы, которые специально оставили в фильмах
Кино
06:22
Как живут скромные миллионеры Голливуда
Кино
02:59
Советских актрис в бане чуть не обварило кипятком
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение