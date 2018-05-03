Джей Джей Абрамс и режиссёр «Молодой крови» снимут супергеройский фильм The Heavy

Хотя сейчас у продюсера уже есть несколько крупных проектов.

По информации издания Variety, постановщик Джулиус Эйвери , известный по фильму «Молодая кровь» и грядущей «Операции „Оверлорд“», которая привлекла внимание зрителей на фестивале CinemaСon, ведёт переговоры со студией Paramount о съёмках картины под названием The Heavy. Спродюсирует её Джей Джей Абрамс и его студия Bad Robot.

Подробности проекта пока неизвестны, однако источники СМИ описывают как нечто «прорывное» в жанре супергеройского кино. Сценарий фильма написал Дэниэл Кэйси , работавший над картиной «Родня» с Джеймсом Франко

Студия планирует побыстрее запустить с The Heavy в полноценное производство и надеется начать съёмки уже в этом году.

Джулиус Эйвери

Полноценный режиссёрский дебют Джулиус Эйвери состоялся в 2013 году. Тогда постановщик снял ленту «Молодая кровь», в главных ролях которой сыграли Эван Макгрегор («Фарго», «Звёздные войны») и Алисия Викандер («Tomb Raider: Лара Крофт», «Из машины», «Агенты А. Н. К. Л.»). «Операция „Оверлорд“», в свою очередь, расскажет о зомби во времена Второй мировой войны, а премьера фильма запланирована на 25 октября.

Сам Абрамс сейчас занимается сразу несколькими крупными проектами. Продюсер работает над вторым сезоном «Мира Дикого Запада», фильмом «Миссия невыполнима: Последствия», грядущим сериалом «Касл Рок» по мотивам произведений Стивена Кинга и девятым эпизодом «Звёздных войн».

#кино