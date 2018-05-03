Ещё
Киноакадемия США исключила Косби и Полански, обвиненных в домогательствах
Далее:
Читайте также:
Ещё

Киноакадемия США исключила Косби и Полански, обвиненных в домогательствах 

РИА Новости 19 минут назад
ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости. Киноакадемия США, вручающая премию «Оскар», изгнала из своих рядов актера Билла Косби и режиссера Романа Полански, обвиненных в сексуальных преступлениях, говорится в заявлении академии.
"Совет директоров Академии кинематографических искусств и наук встретился 1 мая и проголосовал за то, чтобы исключить актера Билла Косби и режиссера Романа Полански из рядов своих членов в соответствии со стандартами поведения организации", — говорится в заявлении.
Полански шесть раз выдвигался на «Оскара», Косби на эту награду не претендовал.
Восьмидесятилетний актер Билл Косби был ранее признан судом виновным по всем трем пунктам по делу о сексуальном домогательстве 2004 года. Косби ожидает приговора. Десятки женщин обвинили Косби в том, что он давал им сильнодействующее снотворное и затем насиловал. У большинства из этих обвинений нет судебной перспективы из-за истечения срока давности.
Против Полански также неоднократно выдвигались обвинения в домогательствах. Он признал свою вину в изнасиловании в 1977 году 13-летней девочки, впоследствии бежал во Францию и с тех пор разыскивается американским правосудием.
Карьера целого ряда американских актеров и деятелей шоу-бизнеса оборвалась в 2017-2018 годах на фоне обвинений в изнасиловании. Наиболее крупным стал скандал с продюсером Гарри Вайнштайном, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу.
РИА Новости: последние новости
Мировые кассовые сборы "Мстителей" установили рекорд Российская лента об ополченце из ДНР выиграла кинофестиваль Tribeca в США Фильм "Тренер" Андрея Козловского 6-7 мая покажут в 8 городах Швейцарии
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
10 звезд, которые выросли в нищете4
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы68
Куда исчезают дети-актеры
«Я далеко не святая!»: факты об Андрейченко
Что стало с актерами «Санта Барбары»30
Видео
01:00
Рыба выскочила из тарелки и напугала людей
Рестораны
02:16
«Мир Дикого Запада» продлят на третий сезон
ТВ
02:37
Фильм Данилы Козловского покажут в Швейцарии
Кино
05:17
5 ролей, которые могли достаться другим актерам
Кино
02:59
Крачковская отобрала роль у конкуренток
Кино
02:01
Памела Андерсон примет участие в российском шоу
ТВ
14:14
Куда исчезают дети-актеры
Кино
04:57
Киноляпы, которые специально оставили в фильмах
Кино
06:22
Как живут скромные миллионеры Голливуда
Кино
02:59
Советских актрис в бане чуть не обварило кипятком
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение