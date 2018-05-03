Киноакадемия США исключила Косби и Полански, обвиненных в домогательствах

"Совет директоров Академии кинематографических искусств и наук встретился 1 мая и проголосовал за то, чтобы исключить актера Билла Косби и режиссера Романа Полански из рядов своих членов в соответствии со стандартами поведения организации", — говорится в заявлении.

Полански шесть раз выдвигался на «Оскара», Косби на эту награду не претендовал.

Восьмидесятилетний актер Билл Косби был ранее признан судом виновным по всем трем пунктам по делу о сексуальном домогательстве 2004 года. Косби ожидает приговора. Десятки женщин обвинили Косби в том, что он давал им сильнодействующее снотворное и затем насиловал. У большинства из этих обвинений нет судебной перспективы из-за истечения срока давности.

Против Полански также неоднократно выдвигались обвинения в домогательствах. Он признал свою вину в изнасиловании в 1977 году 13-летней девочки, впоследствии бежал во Францию и с тех пор разыскивается американским правосудием.