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Романа Полански исключили из Американской киноакадемии
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Романа Полански исключили из Американской киноакадемии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Kacper Pempel/Reuters
Руководство Американской киноакадемии проголосовало за лишение режиссера Романа Полански статуса ее члена, сообщает Associated Press.
Киноакадемия также исключила комика Билла Косби. Причиной стало их уголовное преследование по обвинению в сексуальных преступлениях.
Роман Полански в США обвиняется в изнасиловании в 1977 году несовершеннолетней модели Саманты Геймер. Режиссер признал свою вину, однако бежал из США, узнав, что судья намерен вынести приговор о тюремном заключении.
Ранее жена Билла Косби, обвиненного в сексуальных домогательствах, попросила не подвергать его осуждению без расследования обстоятельств. Такое массовое осуждение она сравнила с «линчеванием».
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