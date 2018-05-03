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Романа Полански выгнали из Американской киноакадемии
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Романа Полански выгнали из Американской киноакадемии 

Lenta.ru 9 часов назад
Фото: Lenta.ru
Американская киноакадемия исключила из своих рядов режиссера Романа Полански, обвиняемого в изнасиловании, совращении несовершеннолетних и домогательствах. Об этом в четверг, 3 мая, сообщает Associated Press.
Решение было принято после введения новых стандартов, в соответствии с которыми, в частности, люди, связанные с сексуальными преступлениями, не могут быть членами академии.
Аналогичный вердикт вынесен в отношении актера, режиссера и музыканта Билла Косби.
В октябре из академии исключили по тем же причинам продюсера Харви Вайнштейна.
Полански удостоился награды Американской киноакадемии за фильм 2002 года «Пианист». Кроме того, он еще трижды номинировался на «Оскар» за картины «Нож в воде», «Китайский квартал» и «Тэсс». Режиссера обвинили в изнасиловании Саманты Геймер в 1977 году. По данным прокуроров, он дал 13-летней американке шампанское и наркотики, после чего принудил к сексу. Кинематографист вину признал и в рамках сделки с судом согласился на психиатрическое обследование, однако бежал в Европу, узнав, что судья может отменить договоренность и отправить его в тюрьму на длительный срок.
Косби премию киноакадемии ни разу не завоевывал, в числе номинантов тоже не был. Артиста обвинили в изнасиловании и домогательствах более 50 женщин.
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