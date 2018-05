10 главных фильмов про ядерные катастрофы. Не для слабонервных

Не для слабонервныхВыбрал самые пронзительные, точные фильмы о причинах и последствиях ядерных инцидентов. Не смотря на дружелюбный рейтинг лент, категорически не рекомендую их смотреть впечатлительным, беременным и маленьким детям. Увидев раз, ты вспомнишь снова, когда придет время. P. S. : Наверняка в конце списка прозвучит вопрос: «Почему здесь нет ни одного современного фильма?» К сожалению, голливудские стандарты заставляют режжисеров отказываться от реалистичных кинолент в угоду эпичной компьютерной графики и бесконечного экшена. В ядерной катастрофе нет места голливудским стандартам. Нет красоты. Нет близкой надежды. «Безумный Макс» просто не переживет первые последствия радиации. Материалы по теме:

10. Завещание

Testament, 1983

Жанр: драма

Режиссер: Линн Литман

Актеры: Джейн Александр, Уильям Дивэйн, Росси Харрис, Роксана Зэл Возрастной рейтинг: 18+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 5.8 / 7.1 Катастрофически депрессивный фильм о последствиях ядерной атаки — террористов ли, русских, китайцев? Вместо расстановки «свой-чужой» режжисер концентрируется на человеческих трагедиях. Обычный американский городок, обычные люди. Размеренная жизнь неожиданно прерывается сообщением о ядерных взрывах в Нью-Йорке и на Восточном побережье США. Единственным проводником в большой мир становится местный радиооператор. Отлично сыгранная главная героиня теряется на фоне второстепенных персонажей. Здесь у каждого — своя роль. Свой ужас. И своя смерть.

9. На следующий день

The Day After, 1983

Жанр: фантастика, драма

Режиссер: Николас Мейер

Возрастной рейтинг: н/а Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 6.8 / 7.2 Реалистичный фильм о ядерной войне: до, во время и после. Снятый на живых улицах, он пугающе напоминает оперативную съемку. Картина рассказывает обо всем, не выделяя какой-то отдельной сферы человеческой жизни. Политика, гуманитарная катастрофа, личные трагедии превращаются в туго свернутый клубок ада. От съемок по готовому сценарию отказались 3 режжисера: они не взялись реализовать настолько ужасный (по меркам 80-х годов) фильм.

8. Атомное кафе

The Atomic Cafe, 1982

Жанр: документальный, ужасы

Режиссер: Джейн Лоудер, Кевин Рафферти, Пирс Рафферти

Возрастной рейтинг: 13+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.0 / 7.7 Документальный фильм, основанный на архивных видеозаписях начала ядерной гонки вооружений между США и Россией. Основой стало повествование о начале холодной войны и о том, как сильно отразилось появление оружия на обществе. Это единственный документальный фильм в списке. Сегодня он выглядит художественным, легким — и в то же время, сравнится в пронзительности с «Атомным кафе» не может ни один другой док или мокьюментари фильм.

7. Распад

Распад, 1990

Жанр: драма

Возрастной рейтинг: 12+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.2 / 6.9 Художественный фильм об аварии на Чернобыльской ядерной электростанции, рассказанные от лица очевидца в лице профессионального журналиста. Фильм стал первой попыткой осмыслить происходившие в Чернобыле и Припяти события с момента взрыва 26 апреля до полной эвакуации жителей. Нарастающая энтропия ленты посреди глубокого молчания и праздничных мероприятий бьет по нервам сильнее, чем любой современный ужастик. На съемках фильма побывал Джеймс Кэмерон , оставшийся в восторге от сценария и работы съемочной группы. Теперь ты знаешь, что вдохновило его на гуманистический «Аватар».

6. Посетитель музея

Посетитель музея, 1989

Жанр: фантастика, драма

Возрастной рейтинг: 12+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.2 / 7.3 Произошла экологическая катастрофа. Люди практически исчезли с лица Земли. Немногие выжившие изо всех сил стараются сохранить жизнь, человеческий облик и образ мыслей. Второй пост-апокалиптический фильм Константина Лопушанского будоражит воображение даже сегодня. Стилистика ленты представляет собой дикую смесь из арт-хауса, индастриала, социальной драмы. И — невероятно реалистичного вопреки всем художественным приемам. Ты становишься героем, бредущим сквозь мир-свалку, сжавшийся до точки. И видишь его глазами то, что происходит сегодня прямо за окном.

5. Письма мертвого человека

Письма мертвого человека, 1986

Жанр: фантастика, драма

Режиссер: Константин Лопушанский

Возрастной рейтинг: 12+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.4 / 7.7 В результате незапланированного ядерного взрыва на американской военной базе города превратились в руины, а небо заволокло радиоактивным пеплом. В сердце ядерной зимы Ролан Быков, ученый-гуманист, списанный с академика Сахарова, пытается понять причины произошедшего, осознать происходящее. И спасти всех, кто вокруг. Превосходная игра главного героя среди невероятно реалистичных декораций заставляет прочувствовать ситуацию своей кожей. Абсолютно безрадостный философский фильм в духе «Сталкера» Тарковского, вышедший в год катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, пропитанный духом холодной войны.

4. Система безопасности

Fail-Safe, 1964

Жанр: фантастика, триллер, драма

Актеры: Кристиан Камарго , Анамария Маринка, Микаэл Нюквист, Дэниэл Ву Возрастной рейтинг: н/а Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.5 / 8.0 Один из череды американских фильмов, рассказывающих о ошибочном запуске ракет в Россию. На этот раз виноват сбой компьютера, из-за которого бомбардировщики с выключенной связью летать уничтожать Москву. На одной чаше весов — военная стойкость, самоубийственное исполнение приказа вопреки здравому смыслу. На другой — паника людей, пытающихся всеми силами предотвратить глобальную катастрофу. Прекрасный американский фильм золотой эпохи кино: идеальные актеры, безукоризненные диалоги и Генри Фонда в одной из ведущих ролей.

3. Нити

Threads, 1984

Жанр: ужасы, фантастика, драма

Актеры: Карен Мигер, Рис Динсдейл, Дэвид Брирли, Рита Мэй Возрастной рейтинг: 16+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.6 / 8.1 Жизнь маленького британского городка, стоящего в стороне от мировой политики и ядерных конфликтов. Неожиданная катастрофа меняет уклад жизни и превращает райское тихое место в седьмой круг ада. Картина не для слабонервных: она реалистична и отвратительна на вид. Ужаса добавляет понимание, что именно так и будет выглядеть мир после ядерной атаки. Ты не можешь быть в стороне — нити связывают каждого с каждым происходящим событием. Этот фильм — своего рода «Иди и смотри» ядерной эпохи. Он вызывает практически животный ужас, а многие сцены совершенно невыносимы. И это один из лучших фильмов в истории человечества.

2. На последнем берегу/На берегу

On the Beach, 2000/1959

Жанр: фантастика, драма

Возрастной рейтинг: 16+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.7 / 7.1 Ядерная война закончилась, но радиоактивные осадки грозят уничтожить последний очаг цивилизации — Австралию. История о последнем походе и последней любви на фоне апокалипсиса. Редкий случай, когда римейк и оригинальный фильм неразделимы. Спустя 40 лет меняются взгляды, чувства, поколения. И страхи. Эта пара поможет понять отношение людей к возможному ядерному конфликту тогда и сейчас, покажет эволюцию киномастерства и человеческих взаимоотношений, общества.

1. Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу

Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, 1963

Жанр: триллер, комедия, фантастика

Возрастной рейтинг: 12+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 8.0 / 8.5 Одержимый страхом возможной атаки противника, генерал посылает эскадрилью бомбардировщиков для ядерного удара. Тем временем президент собирает комиссию для попытки спасти мир от гибели. В этом фильме Кубрик смешал все страхи своего поколения перед атомной энергией, бункерами, русскими и американцами. Сцена «Верхом на бомбе» станет символом холодной войны — и одной из причин потепления. Глобальная истерия, а не реальная опасность станет причиной гибели цивилизации.

0. День, когда загорелась Земля

The Day the Earth Caught Fire, 1961

Жанр: фантастика, драма, мелодрама

Режиссер: Вэл Гест

Возрастной рейтинг: н/а Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 5.5/ 7.2 Единственный фильм, в котором действия США и России не были направлены друг против друга. Ничего личного — просто наука и ряд ядерных испытаний, проведенных одновременно. В результате Земля начала крутиться в другом направлении и стала приближаться к Солнцу. Глобальный конец неминуем Впереди только смерть, обильно припудренная работой журналистов, истериками и человеческой глупостью. Фильм нельзя сравнить с другими в списке — он слишком стар для правильного восприятия. Но им началась эра фильмов-катастроф. Фильмов-предупреждений. И это — хороший фильм.