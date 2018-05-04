В. Мединский рассчитывает, что фильм «Собибор» заинтересует больше зрителей 9 мая

Министр культуры РФ Владимир Мединский рассчитывает, что фильм «Собибор» получит дополнительных зрителей 9 мая. Об этом он сообщил журналистам.

«Да, мы рассчитываем, что фильм уровня и тематики «Собибора» получит дополнительных зрителей. Я считаю, что для нашей страны и для наших граждан было бы важно знать эту историю. История «Мстителей» очень захватывающая, но к реальной жизни отношения не имеет», — сказал В. Мединский.

Министр напомнил, что в День Победы во многих кинотеатрах пройдут показы других фильмов на военно-патриотическую тематику, среди них «Брестская крепость», «Офицеры» и другие.

Фильм «Собибор» о восстании заключенных в нацистском лагере смерти вышел в российский прокат 3 мая.