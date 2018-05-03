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Что с тобой, Киану? Уставший Ривз на съемках фильма
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Что с тобой, Киану? Уставший Ривз на съемках фильма 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Киану Ривз (53) прославился после фильмов «Адвокат дьявола» и «Матрица». Ну а после картины «Сладкий ноябрь» актер окончательно завоевал сердца миллионов девушек.
https://www.youtube.com/watch?v=PdG4gMDpVcc
Однако Ривз, несмотря на когда-то бешеную популярность, живет очень скромной жизнью. Он часто ходит по улицам в одиночестве, почти не появляется на официальных мероприятиях, да и ведет себя как отшельник. Ну а для пользователей Сети он уже давно стал мемом: в 2010-м фотография грустного Киану с сэндвичем просто взорвала Интернет.
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На днях папарацци заметили актера на съемках третьей части фильма «Джон Уик». Киану присел отдохнуть на стул и выглядел очень задумчивым. Впрочем, мы уже привыкли.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/chto-s-toboj-kianu-ustavshij-rivz-na-semkah-filma/
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