Что с тобой, Киану? Уставший Ривз на съемках фильма

Киану Ривз (53) прославился после фильмов «Адвокат дьявола» и «Матрица». Ну а после картины «Сладкий ноябрь» актер окончательно завоевал сердца миллионов девушек.

https://www.youtube.com/watch?v=PdG4gMDpVcc

Однако Ривз, несмотря на когда-то бешеную популярность, живет очень скромной жизнью. Он часто ходит по улицам в одиночестве, почти не появляется на официальных мероприятиях, да и ведет себя как отшельник. Ну а для пользователей Сети он уже давно стал мемом: в 2010-м фотография грустного Киану с сэндвичем просто взорвала Интернет.

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На днях папарацци заметили актера на съемках третьей части фильма «Джон Уик». Киану присел отдохнуть на стул и выглядел очень задумчивым. Впрочем, мы уже привыкли.

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