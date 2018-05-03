«Бэтмен: Начало»

Жанр: боевик, приключения, фантастика, драма

Год: 2005

Страна: США, Великобритания

Сюжет фильма «Бэтмен: Начало»

В 8-летнем возрасте Брюс Уэйн оказался свидетелем убийства своих родителей — Томаса и Марты Уэйнов — самых богатых и влиятельных людей в Готэм-сити. Спустя 21 год с момента трагедии, предопределившей его судьбу, он отправляется в долгосрочное путешествие по миру, чтобы найти собственный способ борьбы за справедливость. Он обучается тайным боевым искусствам и обретает особую силу и смелость. Вернувшись в Готэм, он обустраивает логово человека-летучей мыши, в котором Брюс Уэйн превращается в Бэтмена, и вступает на тропу борьбы со злом в лице психиатра Джонатана Крэйна по кличке «Пугало».

Интересные факты о фильме «Бэтмен: Начало»:

Кристиан Бейл проходил пробы на роль Робина в фильме «Бэтмен навсегда», вышедшем в 1995 году, но не был утвержден. Приступая к роли Бэтмена десять лет спустя, он заявил продюсерам, что откажется от этого образа в последующих картинах о человеке-летучей мыши, если в сценарии появится Робин.

Надевать костюм Бэтмена Кристиану Бейлу помогали два человека, за которыми были закреплены исключительно эти функции.

Режиссера Кристофера Нолана так впечатлила игра Киллиана Мерфи на пробах на роль Бэтмена, что он предложил актеру роль его главного антагониста — «Пугала».

Трейлер фильма «Бэтмен: Начало»:

https://www.youtube.com/watch?v=b_hnqrNVVt0

Кадры из фильма «Бэтмен: Начало»:

Кадр из фильма «Бэтмен: Начало»Кадр из фильма «Бэтмен: Начало»Кадр из фильма «Бэтмен: Начало»Кадр из фильма «Бэтмен: Начало»Кадр из фильма «Бэтмен: Начало»Кадр из фильма «Бэтмен: Начало»Кадр из фильма «Бэтмен: Начало»