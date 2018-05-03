Жанр: боевик, приключения, фантастика, драма
Год: 2005
Страна: США, Великобритания
Режиссер: Кристофер Нолан
Сценарий: Дэвид С. Гойер, Кристофер Нолан, Боб Кейн
Оператор: Уолли Пфистер
Кто снимался в фильме «Бэтмен: Начало»: Кристиан Бэйл, Кэти Холмс, Майкл Кейн, Киллиан Мёрфи, Том Уилкинсон, Лиам Нисон, Кен Ватанабе, Гари Олдман, Морган Фриман, Рутгер Хауэр
Сюжет фильма «Бэтмен: Начало»
В 8-летнем возрасте Брюс Уэйн оказался свидетелем убийства своих родителей — Томаса и Марты Уэйнов — самых богатых и влиятельных людей в Готэм-сити. Спустя 21 год с момента трагедии, предопределившей его судьбу, он отправляется в долгосрочное путешествие по миру, чтобы найти собственный способ борьбы за справедливость. Он обучается тайным боевым искусствам и обретает особую силу и смелость. Вернувшись в Готэм, он обустраивает логово человека-летучей мыши, в котором Брюс Уэйн превращается в Бэтмена, и вступает на тропу борьбы со злом в лице психиатра Джонатана Крэйна по кличке «Пугало».
Интересные факты о фильме «Бэтмен: Начало»:
На стадии разработки в качестве потенциальных исполнителей роли Бэтмена значились Гай Пирс, Эштон Кутчер, Дэвид Бореаназ, Джон Кьюсак, Дэвид Духовны и многие другие. Но на кастинг были приглашены лишь восемь актеров: Кристиан Бэйл, Джошуа Джексон, Эйон Бэйли, Хью Дэнси, Билли Крудап, Киллиан Мёрфи, Генри Кавилл и Джейк Джилленхол. Все они проходили пробы в костюме Бэтмена, который носил Вэл Килмер на съемках картины «Бэтмен навсегда».
Кристиан Бейл проходил пробы на роль Робина в фильме «Бэтмен навсегда», вышедшем в 1995 году, но не был утвержден. Приступая к роли Бэтмена десять лет спустя, он заявил продюсерам, что откажется от этого образа в последующих картинах о человеке-летучей мыши, если в сценарии появится Робин.
Надевать костюм Бэтмена Кристиану Бейлу помогали два человека, за которыми были закреплены исключительно эти функции.
Режиссера Кристофера Нолана так впечатлила игра Киллиана Мерфи на пробах на роль Бэтмена, что он предложил актеру роль его главного антагониста — «Пугала».
Трейлер фильма «Бэтмен: Начало»:
https://www.youtube.com/watch?v=b_hnqrNVVt0
Кадры из фильма «Бэтмен: Начало»:
Кадр из фильма «Бэтмен: Начало»Кадр из фильма «Бэтмен: Начало»Кадр из фильма «Бэтмен: Начало»Кадр из фильма «Бэтмен: Начало»Кадр из фильма «Бэтмен: Начало»Кадр из фильма «Бэтмен: Начало»Кадр из фильма «Бэтмен: Начало»