«Маркс был прав». 200-летие Карла Маркса отмечают по всему миру

В субботу, 5 мая, в мире отмечают день рождения Карла Маркса . Лет тридцать назад мало бы кто сомневался: 5 мая 2018 года в нашей стране будет общенациональным праздником. 200-летие Карла Маркса, конечно, не забыли, но размах не тот.

Зато в Китае уже не первый день идет кампания под названием «Маркс был прав», и лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что марксизм для страны — это абсолютно правильно, а идеи экономиста и философа по-прежнему актуальны.

Тут, конечно, есть политическая подоплека. У КНР начинается торговая война с Америкой, то есть с цитаделью мирового капитализма с бесчеловечным лицом.

Не забывают Маркса, конечно, и в Германии, и не только в его родном Трире, где из него сделали туристический культ. В Берлине прошла конференция, посвященная юбилею. На ней президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер назвал Маркса великим немецким мыслителем, хотя и добавил, что тезисы его противоречивы.

Он придумал простую теорию, понятную всем, говорит бывший министр экономики Андрей Нечаев

Андрей Нечаев председатель партии «Гражданская инициатива», бывший министр экономики «Скорее, такая религия, которая очень просто объясняет достаточно сложные проблемы. Марксизм, что не отменяет гениальности Маркса, оказался востребованным, у него оказалось много почитателей именно потому, что это в основе своей очень простая теория, которая легко объясняет многие жизненные проблемы. Конечно, когда все это пытались применять на практике, ничего хорошего из этого не получилось».

У Маркса и сейчас много поклонников, и они справедливо замечают, что часть предсказаний сбылась. Глобализация, воцарение корпораций-монополий, которые поделили мировой рынок. Неравенство доходов, разгул бюрократии, финансовые спекуляции. С этим живет вся планета, в том числе и «страна победившего социализма».

Предсказал Маркс и торжество потребления, когда люди становятся рабами «надуманных вожделений». Заодно вспоминаются и знаменитые слова великого фантаста Рэя Брэдбери о том, что мы придумали всякую ерунду вроде костюмов для собак и смартфонов, а могли бы развивать науку и осваивать другие планеты, а вместо этого пьем пиво и смотрим сериалы.

Правда, как тогда быть с развитием экономики, с рабочими местами? Капиталистов, конечно, есть за что не любить, но и благодаря им движется прогресс. Вот что говорит председатель совета директоров «Сафмар — Финансовые инвестиции» Олег Вьюгин

Олег Вьюгин председатель совета директоров «Сафмар — Финансовые инвестиции» «Капиталистическая система в том и заключается, что можно присваивать прибавочный продукт, но, правда, система работает, потому что он все-таки присваивается не для красивой жизни, а он реинвестируется. Вот так получилось в жизни. Конечно, владельцы крупных активов живут хорошо, но часто являются двигателями прогресса. Его фундаментальные идеи, выводы из них неправильные были сделаны. Правда, не им. Последователи, которые утверждали, что капитализм переродится и сам себя уничтожит».

Насчет уничтожения капитализма есть старая шутка: что досталось Германии в наследство от Маркса? Восточной — «Манифест коммунистической партии», Западной — «Капитал».

Пожар мировой революции так и не разгорелся, пролетариат и буржуазия вроде бы мирно сосуществуют. К двухсотлетию мыслителя немецкие пивовары выпустили специальную марку пива, назвали, естественно, «Маркс». Возможно, когда создавали, добродушно посмеивались: представляли, как они, капиталисты, заработают на основоположнике теории коммунизма.