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«Маркс был прав». 200-летие Карла Маркса отмечают по всему миру
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«Маркс был прав». 200-летие Карла Маркса отмечают по всему миру 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
В субботу, 5 мая, в мире отмечают день рождения Карла Маркса. Лет тридцать назад мало бы кто сомневался: 5 мая 2018 года в нашей стране будет общенациональным праздником. 200-летие Карла Маркса, конечно, не забыли, но размах не тот.
Зато в Китае уже не первый день идет кампания под названием «Маркс был прав», и лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что марксизм для страны — это абсолютно правильно, а идеи экономиста и философа по-прежнему актуальны.
Тут, конечно, есть политическая подоплека. У КНР начинается торговая война с Америкой, то есть с цитаделью мирового капитализма с бесчеловечным лицом.
Не забывают Маркса, конечно, и в Германии, и не только в его родном Трире, где из него сделали туристический культ. В Берлине прошла конференция, посвященная юбилею. На ней президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер назвал Маркса великим немецким мыслителем, хотя и добавил, что тезисы его противоречивы.
Он придумал простую теорию, понятную всем, говорит бывший министр экономики Андрей Нечаев:
Андрей Нечаев председатель партии «Гражданская инициатива», бывший министр экономики «Скорее, такая религия, которая очень просто объясняет достаточно сложные проблемы. Марксизм, что не отменяет гениальности Маркса, оказался востребованным, у него оказалось много почитателей именно потому, что это в основе своей очень простая теория, которая легко объясняет многие жизненные проблемы. Конечно, когда все это пытались применять на практике, ничего хорошего из этого не получилось».
У Маркса и сейчас много поклонников, и они справедливо замечают, что часть предсказаний сбылась. Глобализация, воцарение корпораций-монополий, которые поделили мировой рынок. Неравенство доходов, разгул бюрократии, финансовые спекуляции. С этим живет вся планета, в том числе и «страна победившего социализма».
Предсказал Маркс и торжество потребления, когда люди становятся рабами «надуманных вожделений». Заодно вспоминаются и знаменитые слова великого фантаста Рэя Брэдбери о том, что мы придумали всякую ерунду вроде костюмов для собак и смартфонов, а могли бы развивать науку и осваивать другие планеты, а вместо этого пьем пиво и смотрим сериалы.
Правда, как тогда быть с развитием экономики, с рабочими местами? Капиталистов, конечно, есть за что не любить, но и благодаря им движется прогресс. Вот что говорит председатель совета директоров «Сафмар — Финансовые инвестиции» Олег Вьюгин:
Олег Вьюгин председатель совета директоров «Сафмар — Финансовые инвестиции» «Капиталистическая система в том и заключается, что можно присваивать прибавочный продукт, но, правда, система работает, потому что он все-таки присваивается не для красивой жизни, а он реинвестируется. Вот так получилось в жизни. Конечно, владельцы крупных активов живут хорошо, но часто являются двигателями прогресса. Его фундаментальные идеи, выводы из них неправильные были сделаны. Правда, не им. Последователи, которые утверждали, что капитализм переродится и сам себя уничтожит».
Насчет уничтожения капитализма есть старая шутка: что досталось Германии в наследство от Маркса? Восточной — «Манифест коммунистической партии», Западной — «Капитал».
Пожар мировой революции так и не разгорелся, пролетариат и буржуазия вроде бы мирно сосуществуют. К двухсотлетию мыслителя немецкие пивовары выпустили специальную марку пива, назвали, естественно, «Маркс». Возможно, когда создавали, добродушно посмеивались: представляли, как они, капиталисты, заработают на основоположнике теории коммунизма.
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