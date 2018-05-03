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«Вор»
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«Вор» 

Teleprogramma.pro 51 минуту назад
Фото: Teleprogramma.pro
Жанр: драма, криминал, военный
Год: 1997
Страна: Россия, Франция
Режиссер: Павел Чухрай
Сценарий: Павел Чухрай
Оператор: Владимир Климов
Кто снимался в фильме «Вор»: Владимир Машков, Екатерина Редникова, Михаил Филипчук, Амалия Мордвинова, Лидия Савченко, Анна Штукатурова, Ольга Пашкова, Юрий Беляев, Анатолий Кощеев, Людмила Селянская Сюжет фильма «Вор» Красавица Катя осталась вдовой совсем молодой — ее муж не вернулся с войны. С сыном на руках она надеется устроить свое женское счастье, но после войны это ой как непросто. Ее шестилетний Санька никогда не видел отца, но его образ приходит к нему в видениях. Осенью 1952 года они знакомятся в поезде с красавцем отставным военным, представившимся Толяном. Катя предсказуемо влюбляется, но счастье оказывается недолгим: в процессе совместной жизни она понимает, что Толян — не уважаемый ветеран войны, а профессиональный вор, которого в итоге ловят. Катя делает непростой выбор, становясь женой заключенного, а Санька в тот самый момент впервые называет Толяна папой… Интересные факты о фильме «Вор»:
Музыку к фильму написал известный композитор Владимир Дашкевич. Картина была отмечена во всем мире. В 1998 году «Вор» был выдвинут на премии «Золотой глобус» и «Оскар» как лучший иностранный фильм, претендовал на «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале. Также он получил ряд российских премий. Фильм снимался в Ярославле. В середине 1990-х в городе оставалось много бараков в районе фабрики Красный Перекоп, создававших необходимый антураж. По словам Павла Чухрая, в этом фильме он пытался передать общую атмосферу послевоенных лет, какими он запомнил их сам.
Трейлер фильма «Вор»: https://www.youtube.com/watch?v=ImTm-8JljTA Кадры из фильма «Вор»: Кадр из фильма «Вор»Кадр из фильма «Вор»Кадр из фильма «Вор»Кадр из фильма «Вор»Кадр из фильма «Вор»
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