«Вор»

Жанр: драма, криминал, военный

Год: 1997

Страна: Россия, Франция

Сценарий: Павел Чухрай

Музыку к фильму написал известный композитор Владимир Дашкевич. Картина была отмечена во всем мире. В 1998 году «Вор» был выдвинут на премии «Золотой глобус» и «Оскар» как лучший иностранный фильм, претендовал на «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале. Также он получил ряд российских премий. Фильм снимался в Ярославле. В середине 1990-х в городе оставалось много бараков в районе фабрики Красный Перекоп, создававших необходимый антураж. По словам Павла Чухрая, в этом фильме он пытался передать общую атмосферу послевоенных лет, какими он запомнил их сам.

Трейлер фильма «Вор»: https://www.youtube.com/watch?v=ImTm-8JljTA Кадры из фильма «Вор»: Кадр из фильма «Вор»Кадр из фильма «Вор»Кадр из фильма «Вор»Кадр из фильма «Вор»Кадр из фильма «Вор»