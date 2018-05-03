Жанр: ужасы, триллер, драма, криминал, детектив
Год: 1954
Страна: Франция
Режиссер: Анри-Жорж Клузо
Сценарий: Анри-Жорж Клузо, Жером Жероними, Рене Массон
Оператор: Арман Тирар
Кто снимался в фильме «Дьяволицы»: Симона Синьоре, Вера Клузо, Поль Мёрисс, Пьер Ларке, Мишель Серро, Жан Брошар, Шарль Ванель, Тереза Дорни, Жорж Шамара, Робер Дальбан Сюжет фильма «Дьяволицы» Директора частной школы Мишеля Деласаля не выносят коллеги (сотрудники частной школы, которой он руководит), жена Кристина, которая хочет развода, и даже его любовница Николь. Женщины доведены до предела и, забыв о соперничестве, решаются на крайний шаг — убить Мишеля во время уикенда. Им останется только спрятать труп, заявить в полицию об исчезновении и забыть о Мишеле, как о страшном сне. Первая часть плана воплощена в жизнь: мужчина мертв. Но вдруг его тело исчезает, а Кристину начинают преследовать странные видения… Тем временем, отставной инспектор Фише начинает поиски исчезнувшего мужа директрисы. Интересные факты о фильме «Дьяволицы»:
Фильм снят по мотивам романа Буало-Нарсежака, творческого тандема из французских писателей Пьера Буало и Тома Нарсежака «Та, которой не стало» (1952). Экранизировать это произведение собирался сам Альфред Хичкок, но мастер опоздал с покупкой прав на него всего на несколько часов. Чтобы великий режиссер не расстраивался, Буало и Нарсежак специально для Хичкока написали роман, по которому тот снял фильм «Головокружение», вышедший в 1958 году. Героини фильма по сюжету едут в город Ньор, — родной город режиссера Анри-Жоржа Клузо. Фильм снимался в атмосфере строжайшей секретности, а сам он заканчивается адресованной к зрителям просьбой не пересказывать сюжет тем, кто фильм еще не смотрел.
Трейлер фильма «Дьяволицы»: https://www.youtube.com/watch?v=BzbGtjtfZwA