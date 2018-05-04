Студия Fox создаст управляемый зрителями фильм

Киностудия Fox объединится с компанией Kino Industries, чтобы создать приложение, которое позволит зрителям изменять сюжет в фильме «Выбери свое собственное приключение», снимаемом по книжной серии, появившейся в начале восьмидесятых годов прошлого века, сообщил журнал Variety.

Новая технология предоставит посетителям кинотеатров шанс поучаствовать в голосовании за варианты дальнейшего развития сюжета картины. В зависимости от предпочтений зрителей, лента может менять ключевые повороты в истории, а также изменять свою продолжительность. При том создатели обещают, что весь процесс будет происходить без вынужденных пауз.

О своих планах представители Fox сообщили на выставке CinemaCon, которая проходит в Лас Вегасе.

«Мы готовы представить публике радикальную инновацию, способную перевернуть представление о кинематографе», — заявил президент компании Крис Аронсон.

Что касается других новостей из мира кино, супергеройский блокбастер «Мстители: Война бесконечности» за минувшие выходные побил абсолютный рекорд кассовых сборов за первые сутки.