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Студия Fox создаст управляемый зрителями фильм
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Студия Fox создаст управляемый зрителями фильм 

360tv.ru 36 минут назад
Фото: 360tv.ru
Киностудия Fox объединится с компанией Kino Industries, чтобы создать приложение, которое позволит зрителям изменять сюжет в фильме «Выбери свое собственное приключение», снимаемом по книжной серии, появившейся в начале восьмидесятых годов прошлого века, сообщил журнал Variety.
Новая технология предоставит посетителям кинотеатров шанс поучаствовать в голосовании за варианты дальнейшего развития сюжета картины. В зависимости от предпочтений зрителей, лента может менять ключевые повороты в истории, а также изменять свою продолжительность. При том создатели обещают, что весь процесс будет происходить без вынужденных пауз.
О своих планах представители Fox сообщили на выставке CinemaCon, которая проходит в Лас Вегасе.
«Мы готовы представить публике радикальную инновацию, способную перевернуть представление о кинематографе», — заявил президент компании Крис Аронсон.
Что касается других новостей из мира кино, супергеройский блокбастер «Мстители: Война бесконечности» за минувшие выходные побил абсолютный рекорд кассовых сборов за первые сутки.
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