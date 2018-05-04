Необыкновенные истории: 7 фильмов про особенных людей

Очень часто нас в жизни окружают люди, которые, в той или иной степени, отличаются от нас. Порой они нам кажутся непонятными, замкнутыми, необычными… Но стоит узнать их поближе, попытаться понять их, заглянуть немного глубже и у нас появляется шанс, хоть немного, сделать существование в этом мире для них комфортнее и полноценнее. А нам, зачастую, это общение дарит потрясающий опыт и открывает огромные внутренние миры, а иногда, и внешние… Наша подборка из 7 фильмов именно о таких необыкновенных людях. Необыкновенные истории: 7 фильмов про особенных людейЧеловек дождя (1988) Драма с Дастином Хоффманом Томом Крузом в главных ролях,

обладатель четырёх премий «Оскар», двух премий «Золотой

глобус», гран-при Берлинского фестиваля.

Для Чарли Бэббитта (Том Круз) становится огромным

"сюрпризом" то, что его умерший отец-миллионер всё своё наследство

оставляет его родному брату Реймонду (Дастин Хоффман), больному савантизмом (разновидность аутизма),

о существовании которого Чарли даже не подозревал. Он летит в другой штат

забрать брата из клиники, в которой он содержится, чтобы получить свою долю наследства. Чарли выкрадывает брата, но Реймонд не может лететь на самолёте и братья вынуждены пуститься в путешествие

на машине, практически через всю Америку.

Игры разума (2001) Биографическая драма по одноимённой книге С. Назар. Книга

рассказывает о жизни лауреата Нобелевской премии по экономике Джона Форбса

Нэша. В главной роли Рассел Кроу . Фильм получил четыре премии «Оскар» и награду

"Золотой глобус".

Молодой талантливый студент Джон Нэш (Рассел Кроу) приезжает

учиться в Принстон. Учится Джон очень отрешённо от общества и социума, полностью погруженный в учения и исследования. Блестяще окончив обучение, учёный продолжает карьеру

преподавателем в институте и здесь он знакомится со своей будущей женой. Однажды к Джону обращается агент ЦРУ Уильям Парчер (Эд Харрис) с предложением о сотрудничестве. Он соглашается и плодотворно работает.

Но реален ли агент, которого никто никогда не видел, или это плод воображения

гениального мозга? И что тогда в его жизни реально на самом деле?

Форест Гамп (1994)

Фильм Роберта Замекиса снят по одноимённому роману Уинстонв

Грума с Томом Хэнксом в главной роли. Картина собрала 38 различных наград по всему миру, в том числе 6 премий «Оскар».

Форест Гамп (Том Хэнкс) с детства рос слабым, неполноценным

ребёнком, но мама приложила все усилия, чтобы мальчик не чувствовал себя

отсталым. И он вырос более, чем достойным человеком.

Фильм рассказывает о жизни простого, наивного, но очень

честного, искреннего и чистого человека. На его пути встречаются немало

выдающихся людей, которые, в той или иной степени, влияют на его жизнь, а иногда, и он на их жизнь.

Фильм основан на мемуарах Джейн Хокинг — жены гениального

физика Стивена Хокинга.

Кинокартина получила множество наград, в том числе, премию

"Оскар" за лучшую мужскую роль.

Картина рассказывает об удивительном, гениальном человеке —

физике-теоретике — Стивене Хокинге ( Эдди Редмэйн ). Несмотря на тяжёлый недуг и вопреки приговору врачей,

Стивен прожил долгую, творческую, полную и счастливую жизнь.

Пробуждение (1990)

Фильм основан на реальных событиях, и снят по книге мемуаров

Фильм заслужил много наград. Трижды был номинирован на премию «Оскар», на премию «Гремми», «Золотой

глобус».

Скромный врач и учёный доктор Малколм Сэйер (Робин Уильямс)

становится лечащим врачом группы пациентов, выживших после смертельной

эпидемии. Больные уже многие годы парализованы и немы, но Малколм полон надежд

и решимости помочь своим подопечным. Он находит причину заболевания и, с помощью экспериментального препарата, надеется полностью восстановить здоровье

своих больных. Доктор начинает эксперимент выбрав одного больного Леонарда

(Роберт Де Ниро.

Фильм о невероятной

силе веры, о дружбе, о человеческой натуре и жажде жизни.

Зеленая миля (1999)

Фильм снят по одноимённому роману Стивена Кинга

Пол Эджкомб (Том Хэнкс) находится в доме для престарелых, а когда-то работал надзирателем в тюрьме «Холодная гора» в спец блоке, где содержатся приговорённые к смерти заключённые. Зелёный пол коридора, по которому преступники проходят к месту казни, называют «Зелёная миля».

Пол повидал много разного народу и среди заключённых, и среди надзирателей, но одна история, связанная с необыкновенным человеком

Джон был огромным негром, приговорённым к смертной казни за изнасилование и убийство двух девочек, которые он не совершал. Несмотря на свои

гигантские размеры, Джон обладал кротким нравом и очень добрым сердцем, и был наделён сверхъестественными способностями.

Я Сэм (2001)

Картина получила много наград и была номинирована в различных кинопремиях.

В главных ролях снялись Шон Пенн и Мишель Пфайфер.

Фильм рассказывает о слабоумном отце маленькой девочки Сэме

(Шон Пенн), мать которой бросила её сразу после рождеия. Сэм очень старается и пытается быть хорошим и правильным

отцом ребёнку, но, когда девочке исполнилось 7, опека отобрала дочь у отца и отправила в приют, до рассмотрения дела. Сэму повезло найти прекрасного адвоката Риту (Мишель Пфайфер)

и убедить её помочь ему отстоять свои права на дочь. Фильм о силе любви и преданности, о человеческих слабостях и возможностях.

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