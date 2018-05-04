Константин Хабенский показал ООН фильм «Собибор»

ООН, 4 мая. / ТАСС /. Показ военной драмы «Собибор», вышедшей в российский прокат третьего мая, прошел в четверг вечером в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Премьера прошла с участием актера Константина Хабенского , для которого этот фильм стал режиссерским дебютом.

Обращаясь к гостям мероприятия — ветеранам, дипломатам, сотрудникам секретариата ООН и журналистам, Хабенский признался, что «с особым вниманием и уважением» относится к людям, которые трудятся в стенах штаб-квартиры всемирной организации. По его словам, «в их силах сделать так, чтобы наши дети, дети наших детей жили в мире, согласии, в любви, в культурных обменах».

Российский актер отметил, что за каждым государством, которое представляют дипломаты, стоят «конкретные люди, конкретные жизни, конкретные судьбы». «Наш фильм — о людях, наш фильм — для людей», — сказал он.

Правда, которую нельзя забывать

Показ фильма проходил в зале Совета по опеке — органа ООН, деятельность которого была поставлена на «паузу» в 1994 году, когда последняя территория, находившаяся в его ведении, Науру, получила независимость. Российская лента про события 75-летней давности актуальна и в наши дни, так как «показывает тяжелую, ужасающую правду», которую «нельзя забывать», заявил перед показом постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя

Он напомнил, что ужасы Второй мировой войны и твердое намерение не допустить повторения подобной трагедии побудили человечество на создание Организации Объединенных Наций. «О той великой войне было очень много написано, сказано — документального, историографического, художественного, кинематографического, но то, что мы хотим показать вам сегодня — это другая страница той великой, страшной, ужасной войны, которая, мы все надеемся, больше никогда не повторится», — сказал дипломат.

По его словам, страны «должны осознавать свою ответственность перед международным сообществом и понимать те катастрофические последствия, к которым приводят необдуманные шаги и силовые решения возникающих противоречий». «Наша общая задача как наследников победителей, преемников отцов-основателей Организации Объединенных Наций — укреплять и развивать систему глобальной безопасности», — подчеркнул Небензя. Он с сожалением отметил, что в наше время в ряде стран «нарастают неонацистские настроения» и указал, что попытки героизации нацизма и фальсификации истории «нельзя воспринимать иначе как опаснейший откат к тому, против чего боролось человечество и положило конец в 1945 году». «Противодействовать этому — наш долг перед памятью павших и перед подрастающим поколением», — подчеркнул постпред РФ.

"Слова излишни"

Показ фильма шел в оригинальной озвучке с английскими субтитрами. Переполненный зал отблагодарил режиссера и российских дипломатов, организовавших мероприятие, аплодисментами.

"Слова излишни. Вы сами сказали все, что думаете об этом фильме", — взял слово Небензя. Он поблагодарил Хабенского за то, что он воспроизвел «подвиг, который был в свое время не узнан и не оценен». «Хотя это был тяжелый фильм, конечно, это было лучшее из того, что мы могли вам показать», — сказал дипломат.

В свою очередь Хабенский отметил, что после его фильма «каждый зритель, считающий себя нормальным человеком, должен задавать в первую очередь вопросы самому себе», а не его создателям. «К этому я стремился», — отметил режиссер.

Лагерь смерти Собибор

Концлагерь Собибор (располагался на территории Польши — прим. ТАСС) действовал с мая 1942 года по октябрь 1943 года. За это время там было уничтожено, по разным данным, от 150 тыс. до 250 тыс. евреев из Польши и других европейских стран. Лагерь прекратил существование после восстания узников, которое возглавил лейтенант советской армии Александр Печерский , который, как отметил в четверг постпред РФ при ООН, дожил до 80 лет.

В фильме роль Печерского сыграл Константин Хабенский. Согласно сюжету, его персонажу, попавшему в плен и оказавшемуся в концлагере, за три недели удалось вместе с группой советских военнопленных спланировать и осуществить восстание заключенных из разных европейских стран.