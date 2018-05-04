В ООН прошёл показ фильма «Собибор»

В здании ООН в Нью-Йорке прошёл показ фильма народного артиста России Константина Хабенского «Собибор». Об этом сообщает РИА Новости.

«Я с особым вниманием и уважением отношусь к людям, которые трудятся в этих стенах, потому что в их силах сделать так, чтобы наши дети, дети наших детей, жили в мире, согласии, любви, в культурных обменах. И я надеюсь, что всё так и будет… Наш фильм о людях, наш фильм для людей», — сказал Хабенский.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что ужасы войны, о которых, в частности повествует сюжет фильма, а также желание не допустить повторения подобных трагических событий в будущем, лежали в основе создания организации.

«Спустя 73 года после той великой Победы, сегодня, мы, может быть, больше, чем когда-либо, в свете новых вызовов и угроз, которые стоят перед человечеством, должны осознавать свою ответственность перед международным сообществом и понимать те катастрофические последствия, к которым приводят непродуманные шаги и силовые решения возникающих противоречий», — объяснил он.