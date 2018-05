Фанаты киносаги «Звездные войны» отмечают свой день 

Неофициальный День «Звездных войн» отмечается сегодня в мире. 4 мая фанаты массово пересматривают ленты киносаги и проводят тематические встречи.

Интересно, что праздник возник благодаря игре слов в главной фразе киносаги Джорджа Лукаса «May the force be with you». Она переводится как «Да пребудет с тобой Сила». Но, так как в английском языке много слов, которые пишутся и обозначают разное, но их произношение очень схоже, один из фанатов перевел фразу как «Да пребудет с тобой четвёртое мая». Этой фразой 4 мая 1979 года приветствовали и новоизбранного премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер . К этому времени первому фильму «Звездные войны» исполнилось почти два года.