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Фанаты киносаги «Звездные войны» отмечают свой день
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Фанаты киносаги «Звездные войны» отмечают свой день 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Неофициальный День «Звездных войн» отмечается сегодня в мире. 4 мая фанаты массово пересматривают ленты киносаги и проводят тематические встречи.
Интересно, что праздник возник благодаря игре слов в главной фразе киносаги Джорджа Лукаса «May the force be with you». Она переводится как «Да пребудет с тобой Сила». Но, так как в английском языке много слов, которые пишутся и обозначают разное, но их произношение очень схоже, один из фанатов перевел фразу как «Да пребудет с тобой четвёртое мая». Этой фразой 4 мая 1979 года приветствовали и новоизбранного премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. К этому времени первому фильму «Звездные войны» исполнилось почти два года.
Вообще первый фильм, собравший миллионы фанатов, вышел в прокат 25 мая 1977 года. В СССР его показали в 1988 году. В 2007 году мир увидел фильм «Звёздные войны. Новая надежда». И тогда прокатчики заявили, что День звездных войн должен отмечаться 25 мая, но поклонники киносаги не приняли нововведение. Первое массовое празднование Дня Звездных войн состоялось в 2011 году в канадском Торонто. Участники в костюмах организовали массовое шествие и шоу-программу.
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