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На табло в Хитроу в честь Дня «Звездных войн» появились рейсы на Татуин и Джакку
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На табло в Хитроу в честь Дня «Звездных войн» появились рейсы на Татуин и Джакку 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
В лондонском аэропорту Хитроу в неофициальный День «Звездных войн» появилось электронное табло с информацией о рейсах на направления из вселенной фильма, в частности на планеты Татуин, Камино, Хот, Джакку, а также на Звезду смерти. Снимки табло опубликованы в Twitter аэропорта.
При этом на табло есть комментарии к рейсам. Так, полет на Джакку был задержан «из-за песчаных бурь», рейс на планету Хот отложили из-за «уборки снега на взлетной полосе по месту пребывания». При посадке на самолет до планеты Кашиик предусмотрен дополнительный досмотр, так как «все арбалеты должны быть зарегистрированы».
4 мая поклонники саги отмечают День «Звездных войн». Эта дата выбрана из-за знаменитой цитаты из фильма May the Force be with you ("Да пребудет с тобой сила"), которую поклонники обыгрывают как May the fourth be with you (fourth — четвертый, May — май).
Эпическая сага режиссера Джорджа Лукаса «Звездные войны» стала одним из самых популярных явлений мирового кинематографа. Первый фильм, вышедший на экраны в 1977 году, при бюджете в $11 млн собрал в мировом прокате $775,4 млн, обеспечив себе культовый статус.
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