На табло в Хитроу в честь Дня «Звездных войн» появились рейсы на Татуин и Джакку

В лондонском аэропорту Хитроу в неофициальный День «Звездных войн» появилось электронное табло с информацией о рейсах на направления из вселенной фильма, в частности на планеты Татуин, Камино, Хот, Джакку, а также на Звезду смерти. Снимки табло опубликованы в Twitter аэропорта.

При этом на табло есть комментарии к рейсам. Так, полет на Джакку был задержан «из-за песчаных бурь», рейс на планету Хот отложили из-за «уборки снега на взлетной полосе по месту пребывания». При посадке на самолет до планеты Кашиик предусмотрен дополнительный досмотр, так как «все арбалеты должны быть зарегистрированы».

4 мая поклонники саги отмечают День «Звездных войн». Эта дата выбрана из-за знаменитой цитаты из фильма May the Force be with you ("Да пребудет с тобой сила"), которую поклонники обыгрывают как May the fourth be with you (fourth — четвертый, May — май).