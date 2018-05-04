В Костроме завершились трехдневные съемки фильма «Честь имею!»

Чтобы картина вышла в свет, в регионе провели масштабную акцию по сбору макулатуры в школах, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

Первая часть съемок прошла в Сусанинском районе, вторая — в кадетском корпусе, а третья — на костромском ипподроме. Всем руководила режиссер Елена Дубровская , которая реализовала задумку вместе со своей командой в рамках акции «Киноэкология» и проекта «Киноуроки в школах России».

Фильм «Честь имею!» затрагивает вопросы воспитания подрастающего поколения. Он основан на исторических событиях нашего региона. Главную роль исполнил костромич, воспитанник кадетского корпуса Давид Рябов.

Обычно мы привозим ребенка с собой, но в Костроме провели кастинг, и Давид прошел его. Мы не разу не пожалели о нашем выборе. Он очень храбрый, выполнял задачи, которые не каждому взрослому под силу, — поделилась режиссер Елена ДУБРОВСКАЯ.

Кроме того, в съемках приняли участие режиссер Марина Пудкова, автор проекта «Костромская Снегурочка» Ксения Смирнова , директор музея сыра Сергей Ступаков и актер театра Островского Александр Кирпичев

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Добрый, нужный кинопроект для детей. Благодарю автора и режиссера Елену Дубровскую, а также Виктора Меркулова , оператора Константина Рассолова, и всю съемочную команду. Это было удивительно интересно. Это был необыкновенный день съемок, удивительный опыт, большая радость играть маму главного героя. Большое спасибо всей команде профессионалов, какая была добрая, чудесная атмосфера на съемочной площадке, — рассказала Марина ПУДКОВА.

«Честь имею!» — это история мальчишки Гриши Свирина родом из Сусанинского района. Паренек живет и усердно трудится, опекая маму и младшую сестру. Он хорошо управляется с хозяйством, но его мечта — стать военным. Однажды в Сусанино приезжают на экскурсию кадеты, и их педагог видит в Грише задатки славного и честного военного. Он предлагает мальчику поступить в кадетское училище.

Грише предстоит испытать боль предательства, встать перед сложным выбором — ответить подлостью на подлость, или сохранить свою честь и лицо.

Этот фильм научит школьников тому, как важно быть честным с собой и окружающими, как важны в этой жизни доблесть, умение помочь даже тому, кто относится к тебе плохо.

Сейчас картина ушла в пост продакшн, ее планируют показать в школах 1 сентября с отличительным заголовком «Костромская область — школам России».