13 актеров из фильмов о Гарри Поттере, снявшихся в «Игре престолов»

Вымышленные миры, в которых происходит действие произведений о Гарри Поттере и серии книг Джорджа Мартина , более известной как «Игра престолов», абсолютно разные. Но они пересекаются как минимум в одном: в экранизациях обеих саг сыграли несколько одних и тех же актеров. Об одних вы наверняка знаете, но некоторые другие могут стать для вас сюрпризом.

В нашей подборке вы найдете 13 актеров и актрис, появившихся и в фильмах о мальчике-волшебнике, и в сериале о войне за Железный трон.

Источник: businessinsider.com Мишель Фэйрли ненадолго появилась в первой части фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти», где сыграла роль матери Гермионы Грейнджер.

В «Игре престолов» Мишель Фэйрли исполнила роль Кейтилин Старк.

Наталия Тена известна фанатам саги о Гарри Поттере как актриса, исполнившая роль Нимфадоры Тонкс.

В «Игре престолов» Наталия сыграла одичалую по имени Оша.

В серии фильмов о Гарри Поттере Дэвид Брэдли сыграл Аргуса Филча.

В «Игре престолов» он исполнил роль Уолдера Фрея.

Киаран Хайндс сыграл брата Альбуса Дамблдора, Аберфорта.

Однако наблюдательные фанаты наверняка узнали его в Мансе Налетчике, Короле-за-Стеной.

Фредди Строма исполнил роль гриффиндорца Кормака Маклаггена в серии фильмов о Гарри Поттере.

В «Игре престолов» он появился в качестве младшего брата Сэмвелла Тарли, Дикона.

Джулиана Гловера довольно сложно узнать в фильмах о Гарри Поттере, поскольку он озвучивал гигантского паука Арагога.

Однако в «Игре престолов» он сыграл великого мейстера Пицеля.

Очень высокий Иэн Уайт (его рост 2,16 м) сыграл роли нескольких гигантских персонажей в серии фильмов о Гарри Поттере, в том числе — роль Олимпии Максим, директора французской Академии магии Шармбатон.

А в «Игре престолов» он стал одним из Белых ходоков, Горой (во втором сезоне) и гигантом Вун Вуном.

Николас Блейн появился в серии фильмов о Гарри Поттере всего один раз: он сыграл роль Боба, коллеги Артура Уизли (в кадре из фильма он держит коробку).

В «Игре престолов» он исполнил роль Короля Пряностей — одного из Тринадцати (городской совет города Кварт).

Бронсон Уэбб сыграл в серии фильмов о Гарри Поттере приятеля Драко Малфоя (он справа).

В «Игре престолов» он появился как Уилл, страж Ночного дозора, бежавший от Белых ходоков и впоследствии казненный за дезертирство Эддардом Старком.

Ральф Айнесон сыграл в серии фильмов о Гарри Поттере Амикуса Кэрроу, одного из Пожирателей смерти (справа).

В «Игре престолов» он сыграл Дагмера Щербатого, одного из бойцов Теона Грейджоя.

Эдвард Тюдор-Поул сыграл мистера Горбина, одного из владельцев лавки «Горбин и Бэркес» (вырезанная сцена из фильма «Гарри Поттер и Тайная комната»).

В «Игре престолов» Эдвард сыграл одного из протестующих.

В серии фильмов о Гарри Поттере Салли Мортемор сыграла Ирму Пинс, заведующую библиотекой Хогвартса.

В «Игре престолов» Салли сыграла роль жительницы Браавоса.

Моргните, и пропустите появление Дэниэла Туита в первой части фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти» (тощего волшебника можно найти где-то на картинке).

В «Игре престолов» Дэниэлу отвели чуть больше времени: он сыграл сына Уолдера Фрея, Лотара.