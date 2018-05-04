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Предложение (снова о спойлерах)
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Предложение (снова о спойлерах) 

DTF.RU 52 минуты назад
Как насчёт отключать отображение новоявленных комментариев в ленте, если пост-родитель посвящен, например, новому фильму? Конечно, такую настройку придётся сделать переключаемой.
DTF.RU: последние новости
Джей Джей Абрамс и режиссёр «Молодой крови» снимут супергеройский фильм The Heavy Первый тизер-трейлер фильма «Робин Гуд: Начало» Во «ВКонтакте» появились предупреждения о спойлерах к «Мстителям»
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