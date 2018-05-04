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Сборы «Мстителей» превысили 253 млн рублей в первый день проката в России
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Сборы «Мстителей» превысили 253 млн рублей в первый день проката в России 

Rambler News Service 3 часа назад
Кассовые сборы очередной части блокбастера Marvel «Мстители: Война бесконечности» составили 253,4 млн рублей в российских кинотеатрах по итогам первого дня проката 3 мая, следует из данных ЕАИС. Это один из самых высоких показателей по сборам в России за последние годы.
Сопоставимый результат по итогам первого дня проката в 2016 году получил фильм «Отряд самоубийц», собравший в российских кинотеатрах 243,4 млн рублей, свидетельствуют данные ЕАИС. Общие сборы этого фильма по России превысили тогда 1,5 млрд рублей. Кассу в 257,3 млн рублей по России и СНГ собирал в 2013 году блокбастер «Железный человек 3»; «Звёздные войны: Пробуждение силы» в 2015 году по России и СНГ собирали 199 млн рублей, следует из данных портала kinobusiness.com.
Вышедшие в 2012 году «Мстители» в первый день проката в России собрали 105 млн рублей, сообщал портал kino-teatr.ru. Кассовые сборы блокбастера «Мстители: Эра Альтрона» в первый день проката в апреле 2015 года составляли 137,3 млн рублей, указано в ЕАИС.
Мировая премьера блокбастера «Мстители: Война бесконечности» с Робертом Дауни младшим в главной роли прошла в конце апреля, за первые выходные проката в мире картина собрала $258,2 млн В России прокатчиком картины выступает совместное прокатное подразделение Disney и Sony Pictures — WDSSPR.
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