Фильм Серебренникова «Лето» выйдет в прокат в России и Франции

МОСКВА, 4 мая. / ТАСС /. Фильм «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова , находящегося под домашним арестом по обвинению в мошенничестве, выйдет в прокат в России и Франции. Об этом в интервью ТАСС сообщил продюсер картины Илья Стюарт , добавив, что сделки по другим странам могут заключить на Каннском кинорынке.

Лента включена в основной конкурс 71-го Каннского кинофестиваля, который пройдет 8 — 19 мая. В российский прокат картина выйдет 7 июня. «Так как этот фильм совместного производства России и Франции, на данный момент подтвержден только российский и французский прокат, — сказал продюсер. — Об остальных сделках на других территориях станет известно после кинорынка в Каннах, который проходит параллельно Каннскому фестивалю».