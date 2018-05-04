Фильм Серебренникова «Лето» выйдет в прокат в России и Франции 

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Фильм «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова, находящегося под домашним арестом по обвинению в мошенничестве, выйдет в прокат в России и Франции. Об этом в интервью ТАСС сообщил продюсер картины Илья Стюарт, добавив, что сделки по другим странам могут заключить на Каннском кинорынке.
Лента включена в основной конкурс 71-го Каннского кинофестиваля, который пройдет 8 — 19 мая. В российский прокат картина выйдет 7 июня. «Так как этот фильм совместного производства России и Франции, на данный момент подтвержден только российский и французский прокат, — сказал продюсер. — Об остальных сделках на других территориях станет известно после кинорынка в Каннах, который проходит параллельно Каннскому фестивалю».
Сюжет картины основан на малоизвестной истории отношений Майка Науменко, его жены Натальи и Виктора Цоя. Она разворачивается летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок-звезд зарождается русский рок. Этим летом Виктор записывает свой первый альбом, а Майк собирает группу «Зоопарк». Главные роли в фильме исполняют Рома Зверь, Ирина Старшенбаум и Тео Ю.
Кирилл Серебренников уже участвовал в официальной программе Каннского фестиваля «Особый взгляд» с фильмом «Ученик» (2015 год) и получил премию Франсуа Шале. Эта награда имени французского журналиста и кинохроникера вручается картинам, лучше других показывающих реалии современного мира.