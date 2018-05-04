Продюсер Илья Стюарт: у Серебренникова уже давно есть международная репутация

— Многие, откликаясь на новость о включении фильма Кирилла Серебренникова в программу Канна, говорили, что это победа всего российского кино. Как вы относитесь к включению картины в конкурс?

— Именно так. Попасть в основной конкурс Каннского кинофестиваля — признак абсолютно мирового уровня картины и очередное доказательство, что Серебренников интересен как автор в международном контексте. Российские фильмы достаточно редко бывают отмечены на таком уровне, и мы, безусловно, очень гордимся, что «Лето» представляет страну в Канне.

— Как думаете, что прежде всего двигало людьми, которые отобрали фильм именно в основной конкурс Канна?

— У Кирилла Серебренникова уже давно есть международная репутация, это режиссер с мировым именем. Картину пригласили в основной конкурс одного из самых лучших фестивалей в числе двадцати фильмов, отобранных более чем из 2000 заявок со всего мира. С нашим предыдущим фильмом «Ученик» мы участвовали в «Особом взгляде» — также на Каннском фестивале. Фильм «Измена» до этого участвовал в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля. Предыдущие его работы получали призы в Риме и Локарно, выходили в странах всего мира. Театральные работы, оперы и балеты Кирилла Семеновича также регулярно отмечали на международном уровне. Его работы давно говорят сами за себя.

— Как вы считаете, чем фильм сможет заинтересовать жюри?

— На мой взгляд, «Лето» достаточно сильно отличается от картин, которые традиционно ждут от России на фестивалях. Во-первых, это фильм о музыкантах, которые имеют культурную значимость только в русскоговорящих странах.

Тем не менее мы видим, с каким интересом иностранный зритель воспринимает картину и погружается в мир 1981 года в Советском Союзе и ленинградского рок-клуба. Это действительно невероятно романтичная эпоха, и я верю, что международный зритель будет с большим интересом наблюдать за нашими героями, за тем, как они впервые влюбляются, создают музыку и искренне дружат.

— Как к выдвижению фильма относится сам Кирилл Семенович?

— Мы знаем через адвокатов, что он, конечно же, очень рад этим новостям.

— Домашний арест не позволил Кириллу Серебренникову завершить работу над фильмом, картину заканчивали дистанционно. Какие были сложности?

— Самый важный для нас тот факт, что нам удалось полностью сохранить авторский подход фильма. Для команды продюсеров было очень важно, что Кирилл Семенович доделает кино сам, что он и сделал, смонтировав его дома. Безусловно, это нестандартная ситуация для процесса производства.

— Дата российского проката уже объявлена — фильм появится на экранах 7 июня. Известно ли, в каких еще странах выйдет фильм?

— Так как этот фильм — совместный России и Франции, на данный момент подтвержден только российский и французский прокат. Об остальных сделках на других территориях станет известно после кинорынка в Канне, который проходит параллельно Каннскому фестивалю.

— Директор смотра Тьерри Фремо 12 апреля сообщил журналистам, что Серебренников получит приглашение лично представить свою картину. Пока кто планирует представлять фильм в Канне?