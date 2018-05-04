Продюсер: Серебренников рад включению своего фильма в конкурс Каннского кинофестиваля

МОСКВА, 4 мая. / ТАСС /. Режиссер Кирилл Серебренников , находящийся под домашним арестом по обвинению в мошенничестве, рад, что его фильм «Лето» включен в основной конкурс 71-го Каннского кинофестиваля. Об этом сообщил в интервью ТАСС продюсер картины Илья Стюарт.

Фестиваль пройдет во Франции 8-19 мая. «Мы знаем через адвокатов, что он, конечно же, очень рад этим новостям, — отметил он. — Попасть в основной конкурс Каннского кинофестиваля — признак абсолютно мирового уровня картины и очередное доказательство, что Серебренников интересен как автор в международном контексте».

Стюарт добавил, что российские фильмы достаточно редко бывают отмечены на таком уровне. «Мы, безусловно, очень гордимся, что „Лето“ представляет страну в Каннах», — сказал продюсер.

При этом Стюарт считает, что «Лето» достаточно сильно отличается от картин, которые традиционно ждут от России на фестивалях. «Это фильм о музыкантах, которые имеют культурную значимость только в русскоговорящих странах, — пояснил продюсер. — Тем не менее, мы видим с каким интересом иностранный зритель воспринимает и погружается в мир 1981 года в Советском Союзе и ленинградского рок-клуба.

Это действительно невероятно романтичная эпоха, и я верю, что международный зритель будет с большим интересом наблюдать за нашими героями».

По его словам, представлять картину на Каннском фестивале будут исполнители главных ролей в фильме — Рома Зверь, Ирина Старшенбаум и Тео Ю. «К ним присоединится наша команда продюсеров», — сказал Стюарт.

Про фильм

В российский прокат фильм Серебренникова «Лето» выйдет 7 июня. Сюжет картины основан на малоизвестной истории отношений Майка Науменко , его жены Натальи и Виктора Цоя . Она разворачивается летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок— звезд зарождается русский рок. Этим летом Виктор записывает свой первый альбом, а Майк собирает группу «Зоопарк».