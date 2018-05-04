Ответь на 10 вопросов о «Мстителях» и выиграй эпичный билет на премьеру масштабного блокбастера

Фильм уже имеет статус самой ожидаемой и эпичной премьеры 2018 года, и он только набирает обороты.

К премьере были выпущены эксклюзивные билеты для самого эпичного фильма 2018 года. И мы предлагаем читателям выиграть такие билеты и вместе с воспоминаниями о фильме хранить и вещественное свидетельство приобщения к миру супергероев.

Каждый билет посвящен одному из персонажей киновселенной Marvel. У всех билетов уникальные дизайн и процесс производства, связанные с особенностями героев. Например, билеты Тони Старка и Человека-паука произведены с помощью аддитивной печати и плазменной резки, а билет Халка был подвергнут небольшой дозе облучения и упакован в специальный защитный бокс…

Заинтриговали? Тогда скорее отвечайте на вопросы нашего теста и узнайте, как выиграть свой эпичный билет (правильные ответы принимаются до 12.00 понедельника, 7 мая 2018 года). Кстати, по специальному билету можно сходить вдвоем на два фильма: «Мстители: Война бесконечности» и «Человек-муравей и Оса» и получить бесплатный попкорн.