«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали 

1/10 В одной из заметок газеты "Правда", посвященных борьбе с контрабандой, режиссер фильма, Леонид Гайдай, прочел о способе провоза ценных вещей через границу: в гипсе. Это и стало основой сценария новой картины. Кстати, изначально сюжет должен был быть совсем другим: советский турист отправляется в заграничную поездку и там становится участником контрабандистской махинации. Фото: Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"

2/10 В роли Семена Горбункова Гайдай видел только Юрия Никулина. Поэтому сценарий этой роли писали исключительно под него. Удивительно, но ради съемок артисту даже дали отпуск на целых 6 месяцев. Раньше таких поблажек не делали никому и никогда. Фото: Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"

3/10 "Непереводимая игра слов", которую мы слышим из уст героя Леонида Каневского, — это признание актера в любви своей девушке. Контрабандист несколько раз повторяет фразу "Березина куманит". Так вот Березина — фамилия возлюбленной актера. Фото: Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"

4/10 Светлана Светличная произносит в фильме сама всего одну фразу: "Не виноватая я, он сам пришел!". Другие реплики актрисы озвучила Зоя Толбузина, а в песне "Помоги мне" мы слишим голос Аиды Ведищевой. Светличная долго была обижена на Гайдая за то, что режиссер не дал ей "право голоса", оставив только одну реплику. Зато какую! Фото: Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"

5/10 На роль деятельного управдома в фильм пробовалось много актрис. И меньше всех режиссеру пришлась по душе Нонна Мордюкова. Кроме того, актриса не ладила с Андреем Мироновым (причем "нелюбовь" была взаимной). Тем не менее, именно Мордюкову в итоге утвердили на роль. И не прогадали, конечно. Фото: Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"

6/10 Известная песня про зайцев, которую исполнил Юрий Никулин, изначально должна была звучать на пароходе. И только буквально перед выходом картины в прокат ей на смену пришел "Остров невезения". А "зайцев" перенесли в ресторан. Фото: Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"

7/10 Кстати, "Остров невезения" мы могли вообще никогда не услышать. Песня ужасно не понравилась худсовету и не должна была звучать в фильме. Но Миронов исполнил отрывок композиции настолько блестяще, что Гайдай все же включил ее в картину. Фото: Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"

8/10 Помните эпизод, когда жена будит героя Никулина с помощью будильника? Так вот его в изначальном сценарии не было. Вместо этого на Горбункова должна была упасть картина и, повиснув у него на шее, разбудить его. Но все дубли получились неудачными: картина никак не хотела падать "красиво". Поэтому эту "актрису" заменила жена Семена Семеновича с будильником в руке. Фото: Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"

9/10 Для сцены рыбалки съемочной группе пришлось построить целый песчаный остров. Герою Анатолия Папанова, кстати, пришлось нелегко. Об этом свидетельствует фраза "Идиот!", которую каждый помнит. Но мало кто знает, что адресована она вовсе не Геше,, а кому-то из съемочной группы. По вине одного из работников съемку задержали и вода, в которую пришлось лезть актеру, была ледяной. Фото: Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"