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Светлана Иванова снова стала матерью
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Светлана Иванова снова стала матерью 

WomanHit.ru 2 часа назад
Фото: WomanHit.ru
В минувшем феврале российские СМИ сообщали, что звезда картин «Разведчицы» и «Как я стал русским» Светлана Иванова приостановила съемки и уехала в Израиль, где в элитной клинике Тель-Авива произвела на свет второго наследника.
«Дети спать, мать в счастье» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписала она селфи, опубликованное на личной странице «Инстаграма» несколько часов назад. Известно, что в последние месяцы артистка была занята съемками во втором сезоне сериала «Тест на беременность».
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