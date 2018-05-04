Светлана Иванова снова стала матерью

В минувшем феврале российские СМИ сообщали, что звезда картин «Разведчицы» и «Как я стал русским» Светлана Иванова приостановила съемки и уехала в Израиль, где в элитной клинике Тель-Авива произвела на свет второго наследника.

«Дети спать, мать в счастье» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписала она селфи, опубликованное на личной странице «Инстаграма» несколько часов назад. Известно, что в последние месяцы артистка была занята съемками во втором сезоне сериала «Тест на беременность».