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Как копируют популярные сериалы
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Тест: помните ли вы фильм "Девчата"

Как копируют популярные сериалы 

Рамблер 1 час назад
Сегодняшние сериалы заменили зрителям кинофильмы. Голливудские блокбастеры давно превратились в набор трюков, дополненных компьютерными эффектами, но большинство из нас хочет следить за развитием сюжета, поэтому и привыкает каждый вечер смотреть серию-другую любимого сериала. Но когда на экране появляется слово «Конец», то хочется всплакнуть, ведь другого такого сериала нет. Впрочем, это не совсем так. Во многих странах выпускают адаптированные сериалы, и некоторые становятся весьма успешными.
1. После феноменального успеха сериала «Во все тяжкие» в Колумбии создали аналог с названием «Метастазы». Этот проект стал одним из самых дорогих на колумбийском тв.
2. История про харизматичного скептика-врача «Доктор Хаус» стартовала в 2004 году, но уже в 2006 году японцы придумали собственный сериал «Медицинская команда „Дракон“».
3. Британский сериал «Офис» вышел в 2001 году. За пару лет он стал любимцем зрителей, что вызвало появление клонов по всему миру. Но самый удачной адаптацией признали американский сериал «Офис», а многие даже считают, что копия куда лучше оригинала.
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