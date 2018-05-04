Ещё
Полански исключен из Американской киноакадемии
Далее:
Читайте также:
Ещё
Козловский рассказал о сексе на камеру с Зуевой
Козловский рассказал о сексе на камеру с Зуевой

Полански исключен из Американской киноакадемии 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Уголовное преследование режиссера Романа Полански и комика Билла Косби за совершение сексуальных преступлений привело к тому, что Американская киноакадемия в лице своего руководства проголосовала за лишение двух знаменитостей статуса членов организации.
Напомним, что в своем преступлении Полански признался сам. В 1997 году он совершил изнасилование несовершеннолетней модели Саманты Геймер. Правда, после угрозы тюремного заключения, режиссер сбежал из Соединенных Штатов.
Самыми известными и знаковыми его работами считаются картины "Пианист", "Макбет", "Жилец" и "Китайский квартал".
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «Девчата»1
Козловский рассказал о сексе на камеру с Зуевой8
«Я далеко не святая!»: факты об Андрейченко
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
Что стало с актерами «Санта Барбары»30
Видео
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
03:53
Дэдпул эротично станцевал в клипе Селин Дион
Концерты
01:00
Рыба выскочила из тарелки и напугала людей
Рестораны
02:16
«Мир Дикого Запада» продлят на третий сезон
ТВ
04:20
Как копируют популярные сериалы
Кино
02:37
Фильм Данилы Козловского покажут в Швейцарии
Кино
05:17
5 ролей, которые могли достаться другим актерам
Кино
02:59
Крачковская отобрала роль у конкуренток
Кино
02:01
Памела Андерсон примет участие в российском шоу
ТВ
14:14
Куда исчезают дети-актеры
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение