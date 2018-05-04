Полански исключен из Американской киноакадемии

Уголовное преследование режиссера Романа Полански и комика Билла Косби за совершение сексуальных преступлений привело к тому, что Американская киноакадемия в лице своего руководства проголосовала за лишение двух знаменитостей статуса членов организации.

Напомним, что в своем преступлении Полански признался сам. В 1997 году он совершил изнасилование несовершеннолетней модели Саманты Геймер. Правда, после угрозы тюремного заключения, режиссер сбежал из Соединенных Штатов.

Самыми известными и знаковыми его работами считаются картины "Пианист", "Макбет", "Жилец" и "Китайский квартал".