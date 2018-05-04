«Пионер» бесплатно покажет фильмы о войне

9 мая в «Пионере» на Кутузовском, 21, Летнем Пионере в Парке Горького и в Парке Сокольники состоятся специальные показы, приуроченные ко Дню Победы.

Среди корпуса фильмов о войне немало тех, что говорят не о героизме, справедливой мести и разорении, а о детстве, жизни, любви и памяти. Таковы ранняя, советско-чехословацкая работа Станислава Ростоцкого, действие которой происходит в весенней Праге 1945 года; первая, ленинградская часть поэтической трилогии Игоря Таланкина, получившая призы Каннского и Венецианского фестивалей (1963 года); и снятая в документальной манере история школьной экспедиции на Новой Земле Семёна Арановича.

Расписание показов:

В Летнем Пионере в Парке Сокольники — «Майские звезды» (1959). Начало в 21:00. В Летнем Пионере в Парке Горького — «Летняя поездка к морю» (1978). Начало в 21:00. В Пионере на Кутузовском, 21 — «Вступление» (1963). Начало в 14:30.

Вход на все показы свободный. Фильмы будут демонстрироваться с пленки 35мм.