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«Пионер» бесплатно покажет фильмы о войне
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«Пионер» бесплатно покажет фильмы о войне 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
9 мая в «Пионере» на Кутузовском, 21, Летнем Пионере в Парке Горького и в Парке Сокольники состоятся специальные показы, приуроченные ко Дню Победы.
Зрители увидят «Майские звезды» Станислава Ростоцкого, «Вступление» Игоря Таланкина и «Летнюю поездку к морю» Семена Арановича.
Среди корпуса фильмов о войне немало тех, что говорят не о героизме, справедливой мести и разорении, а о детстве, жизни, любви и памяти. Таковы ранняя, советско-чехословацкая работа Станислава Ростоцкого, действие которой происходит в весенней Праге 1945 года; первая, ленинградская часть поэтической трилогии Игоря Таланкина, получившая призы Каннского и Венецианского фестивалей (1963 года); и снятая в документальной манере история школьной экспедиции на Новой Земле Семёна Арановича.
Расписание показов:
В Летнем Пионере в Парке Сокольники — «Майские звезды» (1959). Начало в 21:00. В Летнем Пионере в Парке Горького — «Летняя поездка к морю» (1978). Начало в 21:00. В Пионере на Кутузовском, 21 — «Вступление» (1963). Начало в 14:30.
Вход на все показы свободный. Фильмы будут демонстрироваться с пленки 35мм.
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