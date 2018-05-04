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Люпита Нионго сыграет в ремейке боевика «Наемный убийца»
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Люпита Нионго сыграет в ремейке боевика «Наемный убийца» 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Джон Ву, режиссер фильма «Наемный убийца» 1989 года, решил перезапустить свою же работу, пригласив на главную роль Люпиту Нионго. Сценарий к картине уже успел претерпеть некоторые изменения: сначала над ним работал автор «Автобана» Эрен Криви, а затем дорабатывали сценаристы Джош Кэмпбелл и Мэтт Стюкен, работавшие над фильмом «Кловерфилд, 10».
Картина «Наемный убийца» рассказывает историю о киллере по имени Джеффри, который в ходе одного из своих заданий случайно лишает зрения певицу Дженни. Через некоторое время между ними возникает взаимная симпатия, и Джеффри планирует оплатить операцию для новой приятельницы по восстановлению зрения, а ради этого идет еще на одно опасное задание. В ходе него он успевает также подружиться с полицейским инспектором, и эта дружба становится одной из самых важных в жизни Джеффри. Сообщается, что съемки ремейка «Наемного убийцы» начнутся уже в этом году.
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